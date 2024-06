Entre la mentira de “Jota Pe” Hernández y el regreso de Diomedes Díaz

Diomedes Díaz y Jota Pe Hernández, protagonistas de las notas más leídas en junio de la sección de Entretenimiento. Foto: Archivo Particular

Se acaba junio y por fin llega julio. Pero antes de que empiece el flujo informativo del séptimo mes el año, les ofrecemos un resumen con algunas de las notas más leídas en la sección de Entretenimiento de El Espectador en este mes que termina.

El reportaje de Orlando Villar, periodista de Caracol Radio, dejó en evidencia que el senador Ferney Pulido Hernández, conocido como “Jota Pe” Hernández, mintió cuando dijo que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, lo había invitado a su posesión.

“Alguien me dijo que había un senador de Colombia que quería ir a la toma de posesión y yo le dije que con gusto. Como había tantas delegaciones de todos los países queriendo asistir, que con gusto. Yo tenía un viaje organizado con gente de la diáspora, y le dije que con gusto él podía acompañar a esa delegación”, aseguró el diputado Guevara en entrevista para Caracol Radio.

El senador Hernández considera que el periodista y la cadena radial “intentan dañar mi imagen y reputación con acusaciones falsas e injuriosas” e indica que el comunicador le ha hecho “un ataque sucio y dañino”.

“Sí fui invitado a la posesión presidencial de Nayib Bukele. La invitación la recibí por vía digital por parte del diputado Cristian Guevara”, dijo “Jota Pe” el pasado 5 de junio, sin advertir que no fue invitado por Bukele y su esposa, Gabriela de Bukele, como lo había dicho en WhatsApp.

En su primera publicación sobre el asunto, Villar indica que fuentes oficiales “advirtieron que (Jota Pe) habría tomado imágenes de la transmisión de mando presidencial, que tienen derecho de autor, y las publicó en sus redes sociales como si las hubiese tomado durante su permanencia en el evento”.

En su comunicado, Caracol Radio y el Grupo Prisa señalan que “frente a las publicaciones del senador, en las que señala con nombre y fotografía al periodista de Caracol Radio, a través de sus redes sociales viene recibiendo amenazas contra su vida y ataques personales, lo que constituye además de un riesgo sobre su seguridad, una forma de violencia e intimidación”.

Además, le piden especial vigilancia a la Defensoría del Pueblo, a la Fundación para la Libertad de Prensa, a la Comisión de Ética del Senado de la República y a la Comisión de Ética del Partido Verde.

“Caracol Radio respalda el trabajo periodístico que realiza Orlando Villar y está seguro de la veracidad y rigurosidad con que se realizaron las publicaciones recientes en que se menciona al senador Hernández y su viaje a El Salvador con ocasión de la posesión de Nayi Bukele en la Presidencia de esa nación. No obstante, en apego a la ley, la empresa está atenta al desarrollo de los recursos legales que el congresista anuncia, en relación con dichas publicaciones”.

El 22 de diciembre de 2013 falleció, en su casa de Valledupar, el cantante más exitoso y polémico del vallenato: Diomedes Díaz. Once años después, cuando sus seguidores habían perdido la esperanza de escuchar una canción nueva del ídolo, Sony Music lanza al mercado La Guajirita.

En este reportaje especial del periodita Carlos Liñán-Pitre, especial para El Espectador, se cuenta cómo se recuperó la canción y las maromas técnicas de las que se tuvo que echar mano.

Justo después de la muerte de Diomedes Díaz, ocurrida el 22 de diciembre de 2013, Daniel López, asistente de grabación de Sony, avisó a la compañía de la existencia de dos canciones inéditas grabadas por el artista vallenato. Guillermo Mazorra, en ese momento el director artístico de Sony, y Humberto Chaparro se pusieron manos a la obra. El proceso de recuperación no fue fácil: después del secado se necesitaba una máquina de 2 pulgadas con 16 canales y sistema Dolby A, hoy descontinuada. Por fortuna, Mauro Castillo, propietario del estudio La Puerta Music, adaptó una consola y logró la digitalización con sistema Pro Tools. Al escuchar el sonido, se descubrió que había canales dañados y sonidos obsoletos. La solución fue grabar de nuevo algunas cosas, agregando nuevos instrumentos para actualizar la obra.

Inspirada en un hecho real, La guajirita tiene tres estrofas, estructura propia del vallenato tradicional, y describe a una mujer que tiene todas las cualidades para ser elegida como reina nacional. Ovidio inicia reconociendo con orgullo la belleza de las mujeres guajiras; henchido por el triunfo de María Mónica Urbina, exclama:

Es La Guajira tierra de mujer bonita

en donde he conocido a una linda morena.

Enseguida introduce un verso que nos recuerda la canción Mensaje de Navidad grabado por Diomedes Díaz y Colacho Mendoza en 1980,

Sus ojos lindos parecen dos estrellitas

de esas que salen en diciembre en Nochebuena.

Ovidio describe el Concurso Nacional de Belleza que se realiza en Cartagena y que se popularizó a partir de 1969, cuando la trasmisión de la velada de elección y coronación empezó a trasmitirse por televisión,

La interpretación de Diomedes Díaz es magistral, en ese momento estaba en sus mejores tiempos. La recuperación de este tema inédito revitaliza la obra de este artista y nos recuerda sus palabras: El día que se acabe mi vida, les dejo mi canto y mi fama.

Junio fue un mes de mucho fútbol. Se inició la Copa América y la Eurocopa. Para sumarnos a esa conversación, desde la sección de Entretenimiento hemos venido publicando perfiles de algunas personalidades del mundo del entretenimiento y su vínculo con el fútbol.

La serie la arrancamos con un texto que explora el pasado musical del “Mane” Díaz, el papá del jugador de la selección de Colombia Lucho Díaz.

El padre del jugador Luis Díaz proviene de una dinastía vallenata en la que convergen artistas como el juglar Leandro Díaz, el compositor Romualdo Brito, los cantantes Anadíes Díaz, “Churo” Díaz, entre otros. Según cercanos, “Mane” también hizo parte de una agrupación aficionada que sirvió de telonera de algunos grupos con trayectoria.

“Mane” Díaz proviene de una estirpe vallenata. No es casualidad que se haya hecho viral parrandeando e interpretando canciones en este género. Lo de la parranda es natural en cualquier habitante de su región. Lo de los dotes musicales proviene de su familia, de varias generaciones de músicos. “Mane” hace parte de la dinastía de los Díaz del sur de La Guajira. “En esta familia el que no es músico es futbolista”, dice Bonato Solano, periodista y amigo de la adolescencia de “Mane”.

En los círculos vallenatos se ha dicho que la dinastía más grande en el género es la de los Zuleta Díaz. Esto debido a la relación que Emiliano Zuleta Baquero, autor de “La Gota Fría”, tuvo con Carmen Díaz Daza, quien también provenía de una familia musical. Por esa razón, se dice que todo el que tengan apellido Díaz, en el sur de la Guajira, provienen del mismo lado.

Según su hermano Yelkis, junto con Mane hicieron parte de un conjunto vallenato en Barrancas, su tierra natal, llamado “Juventud Vallenata”. Allí “Mane” tocaba la guacharaca, hacía coros y también cantaba algunas canciones. Le daban las de las románticas, puesto que el color de su voz es similar al de Miguel Morales. También porque era fanático de su música.

El pasado 14 de junio falleció el mago Gustavo Lorgia a los 73 años, según informaron sus hijos María Paula y Gustavo Lorgia..

El ilusionista, con más de 40 años de experiencia, fue uno de los magos más destacado en Colombia y uno de los más importantes del mundo, esto lo llevó a que su carrera se mantuviera vigente por más de cuatro décadas.

A propósito de la muerte del mago, publicamos un perfil que cuenta cómo fue esa primera mirada con la magia y el iluionismo.

Gustavo Lorgia quiso ser mago mucho antes de entender que los trucos carecían de milagros y se limitaban a la técnica. Miraba a su papá como un superhéroe, porque fue a él a quien vio hacer magia por primera vez en fiestas y eventos. Aprendía cada paso, cada movimiento de su padre, mientras él se limitaba a mirarlo mientras cargaba su maleta en las presentaciones.

El mago recordaba cuando su padre hacía aparecer monedas en sus orejas y las de sus hermanos. Les enseñaba con paciencia las habilidades, los efectos y las técnicas detrás de sus trucos más exitosos.

“En ese entonces, mi padre era el presidente de la Sociedad Colombiana de Magos. A mí me nombraron bibliotecario de esta y eso me dio pie a revisar todas las revistas nacionales e internacionales que, por correo y, en especial, por vía marítima, llegaban a la Sociedad. De esa forma aprendí mucho”, dijo Lorgia en entrevista con Jairo Hernán Ortega Ortega para la revista Nova et Vetera de la Universidad del Rosario, que se publicó en 2022.

