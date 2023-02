Esposa de Alberto Linero: ella es la mujer con la que se casó el exsacerdote

Alberto Linero es conferencista, escritor y panelista en Blu Radio. Desde 2018 se retiró de su labor como padre. Foto: Instagram @plinero

Alberto Linero, actual conferencista y panelista de la cadena Blu Radio, confirmó a sus oyentes que se casó con María Alcira Matallana, la mujer con la que desde hace más de dos años comparte su vida y quien ha estado a su lado desde que dejó el sacerdocio en Colombia.

La noticia la contó Lo Sé Todo Colombia, programa al que el exsacerdote le confirmó que había sellado su relación en una ceremonia sencilla de la que no se dieron muchos detalles. Según lo afirma Linero: “María Alcira ha sido una bendición para mí. María Alcira ha sido la confirmación de Dios de que tomé una buena decisión”.

“Sí, me casé, no digo más”, fue la revelación que dio Alberto Linero al medio. Esta es la historia de la relación entre María Alcira y el padre retirado más conocido en Colombia.

¿Cómo se conocieron María Alcira y Alberto Linero?

Aunque Alberto Linero mantiene su vida privada bajo estricto hermetismo y los detalles sobre sus relaciones después de retirarse del sacerdocio en 2018 no han sido públicos, lo que se conoce de su actual pareja es que es una empresaria colombiana.

Vivió en Argentina un par años y estuvo casada antes, pero no tiene ningún hijo. Su relación se consolidó mientras estaban trabajando juntos y después, en 2021, iniciaron los rumores sobre su casamiento y la formalización legal de su relación.

Sobre la vida de María Alcira tampoco hay muchos detalles, ya que como lo afirmó el propio Linero, a ella no le gusta ser centro de atención para los medios de comunicación. Lo que se conoce hasta el momento es gracias a una entrevista que dio el exsacerdote para Caracol Radio en la que afirmó:

“Afortunadamente, me encontré con una mujer inteligente, independiente, dueña de su proyecto de vida y hemos construido juntos. Hemos tenido más emociones positivas y emocionantes, que otra cosa; ¡nos hemos gozado la vida! Yo estoy feliz con ella, espero que ella lo esté conmigo, parece que sí, porque la veo sonreír. Y, nada, disfrutamos, viajamos, leemos; tenemos cosas coincidentes, no queremos tener hijos, por ejemplo”, dijo Linero en la entrevista.

¿Por qué Alberto Linero ya no es padre?

Entre 1993 y 2018, se conoció a Alberto como “el padre Linero”, pero el conferencista, periodista, escritor y panelista de 53 años decidió hace cinco años seguir su corazón y pedir la dispensa del papa Francisco para dejar el hábito a un lado.

De acuerdo con lo que le contó a la Revista Semana en su momento, la razón de retirarse de su labor como padre fue porque “me desenamoré. La gente cree que dejé el sacerdocio por enamoramiento hacia una mujer, pero no. Llegó un momento en el que el relato eclesial no me llenaba y yo, que siempre he tratado de ser coherente, dije ‘no más’”.