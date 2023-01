Esposa de Dani Alves no duda de la víctima y le pidió el divorcio al futbolista

La modelo Joana Sanz y el deportista Dani Alves se conocieron por unos amigos en común en 2016, y un año después ya celebraron una boda secreta en Formentera. Foto: Twitter

En las últimas horas, se dio a conocer, según la prensa española, que Joana Sanz, esposa de Dani Alves, ha tomado la decisión de pedirle el divorcio al futbolista brasileño luego de ser acusado por abuso sexual desde hace algunas semanas.

El futbolista, quien se encuentra detenido desde el pasado 20 de enero, fue presentado este mes a declarar en el juzgado y desde entonces permanece interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, luego de que se diera a conocer que, presuntamente, el 30 de diciembre del año pasado habría abusado sexualmente de una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton en Barcelona.

Según ‘El Programa de Ana Rosa’, la modelo española no ha visto personalmente a Alves y realizó la petición de divorcio al brasileño a través de sus abogados debido a que este renunció a mantener encuentros frente a frente con su esposa en prisión.

En medio de la polémica, quien era su esposa desde 2017, la modelo y empresaria Joana Sanz (nacida en España) borró todas las publicaciones junto al futbolista y este martes 31 de enero se conoció que solicitó el divorcio.

Especulaciones

De igual manera, otros medios españoles, como Telecinco, han afirmado que la decisión tomada por la modelo ha sido meditada con antelación, pero Sanz ha desmentido estas declaraciones a través de sus redes sociales, expresando que “en ningún momento se ha puesto en contacto con ningún medio de comunicación”.

“Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado”, ha publicado la modelo en su Instagram.

Durante los primeros días de la detención, Joana comenzó a vivir un acoso mediático solo por ser la pareja del futbolista y fue en ese entonces cuando decidió pronunciarse en las redes sociales: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

Dani Alves

En lo que respecta a la situación de Dani Alves en prisión, el diario La Vanguardia, detalló que al futbolista, se le ve muy tranquilo, reservado, de pocas palabras y sin externalizar demasiadas emociones”.

“Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, fueron algunos de sus dichos con relación a lo que podría ser un futuro tras las rejas si el caso se resuelva en favor de la joven que lo acusa.