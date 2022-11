“Está delicado”: el actor Andrés García tuvo una sobredosis y está en urgencias

“Está delicado, grave”, dijo Margarita Portillo, esposa de Andrés García, sobre el estado de salud del actor, luego de ser encontrado tirado en el piso, casi inconsciente. Foto: Instagram - Instagram

Desde hace varios meses, el estado de salud del reconocido actor Andrés García ha generado preocupación entre sus fanáticos y el mundo del espectáculo. A través de una entrevista para el programa De Primera Mano, su esposa, Margarita Portillo, habló nuevamente de la condición actual del artista y contó las razones de su hospitalización.

Portillo afirmó que el actor todavía se encuentra grave tras ser diagnosticado con neumonía, enfermedad que le sumaría gravedad al actual estado de salud de García, quien desde hace años sufre de cirrosis.

Además, Margarita confirmó que su pareja salió positivo en un examen toxicológico que le realizaron, en el que se reveló una sobredosis de cocaína en su organismo.

“Decidimos llevarlo al hospital y se solicita que lo vea un médico internista, me dice: ‘Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las 72 primeras horas, aconsejo que se quede en el hospital’. Como que se me cayó el alma a los pies y me va cayendo el veinte… Mando a hacer un examen antidoping y sí salió positivo a cocaína”, relató Portillo.

¿Quién es Andrés García?

Andrés García es un icónico actor de la televisión mexicana, reconocido por interpretar emblemáticos papeles de galanes en diversas novelas de la pantalla chica.

El artista es recordado por un sinnúmero de producciones como El cuerpo del deseo, El privilegio de amar, Herencia maldita, Tú o nadie y Mujeres engañadas, entre otras.

Además de una cirrosis hepática, la fibromialgia, la osteoartritis, anemia, entre otros males que lo aquejan, el actor también ha tenido que enfrentar serias consecuencias en su cuerpo después de haber sufrido una fuerte caída que lo llevó a ser internado de urgencia en un hospital.

Desde entonces, el actor ha expresado su deseo de morir para no seguir sufriendo los múltiples dolores corporales. De hecho, él mismo y sus familiares han explicado que su estado de salud es grave y delicado.