“Estás es preso” cruda respuesta de Don Omar a amenazas de Raphy Pina

Por medio de redes sociales, Don Omar (der.) respondió a las acusaciones que hizo el productor Raphy Pina (izq.). Foto: Archivo particular

Por medio de una publicación en Twitter, Don Omar contrataca al productor y mánager de Daddy Yankee, Raphy Pina, quién el pasado 18 de octubre publicó un video en el que señala que el causante de que no funcionará la gira “The Kingdom” en 2015, había sido el ‘Don’.

“Tú no estás ‘ready’, tú lo que estás es preso y ¿amenazándome desde allí? Hay que estar volviéndose loco”, cita el tuit de Don Omar, quien, además, también aseguro que de ser necesario “Voy contigo “documento” en mano para que no me falle ni un detalle y se sepa lo tuyo en la calle”, refiriéndose a demostrar la veracidad de su testimonio frente al del esposo de Natty Natasha.

Tu no estás Ready, tú lo que estás es preso y amenazándome desde allí? Hay que estar volviéndose loco 🐷 — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) October 19, 2022

Esta rivalidad que surgió en 2015 esta nuevamente en el ojo público, debido a que en una entrevista que El Chombo le realizó a William Landrón, Don Omar, hablan sobre lo que pasó entre él, Daddy Yankee y el empresario dueño de Pina Récords, Raphy Pina.

Desde una primera plana donde los medios puertorriqueños aseguraban que Daddy Yankee era ‘más grande’ que Don Omar, hasta un supuesto sabotaje en un concierto en Las Vegas, llevaron a que el intérprete de “Danza Kuduro” se retirara del proyecto antes de tiempo. “No soy empleado de nadie y no me gusta que me falten al respeto”.

Por otro lado, Raphy asegura que eso no fue así y que tiene los “emails y textos donde las excusas y faltas de respeto que llevaron al fracaso este gran concepto”.

También, el productor ha dedicado algunos de sus tuits a Don Omar donde menciona que esta ‘ready’ para lo que vaya a suceder: “La calle sabe que tú eres un fiscal independiente y por eso te fuiste de PR. Quieres irte personal? Para que la gente sepa quien en realidad tú eres. Yo estoy READY.”

¿Qué dice Daddy Yankee?

Por el momento, Daddy Yankee no se ha pronunciado al respecto y sigue enfocando en su gira mundial de despedida “La última vuelta”, donde también el ‘Don’, le ha deseado al ‘Big Boss’ el mejor de los éxitos.

“Estoy contento con lo que le está pasando a Ramón (Daddy Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramón estaba ahí”.