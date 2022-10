Piqué tendría que usar una camiseta con el logo de Shakira por esta insólita razón

Spotify es patrocinador del Fútbol Club Barcelona y como parte de su estrategia publicitaria, el logo de Shakira tendría que estar en las camisetas del equipo. Foto: Instagram

Shakira y Piqué han dado de qué hablar en los últimos meses debido a su separación matrimonial que desató las críticas de muchos usuarios de internet. Aunque no hay una razón oficial por la que se separaron, la causa habría sido su relación extramatrimonial con la joven Clara Chía, quien fue empleada de Piqué.

Tras el seguimiento de los periodistas españoles al futbolista y a su nueva novia, el jugador ha estado expuesto a las críticas de las personas, por lo que, en medio de los mensajes de apoyo hacia Shakira, Piqué, ha sido el más atacado.

(Le pude interesar: ¿Quién fue Lee Harvey Oswald, el asesino de John F. Kennedy?)

La nueva noticia en medio de su separación es que el Fútbol Club Barcelona, equipo en el que Gérard Piqué es defensa, estaría en un proceso de negociación con la marca de ‘streaming’ más conocida a nivel mundial para promocionar los éxitos de Shakira en su equipamiento.

¿Por qué Piqué deberá usar una camiseta con el logo de Shakira?

De acuerdo con el periódico, El País, Spotify habría firmado un contrato de publicidad con el equipo español para que los artistas con más descargas en la plataforma, tengan el rostro en la indumentaria del Barcelona F.C., lo que incluye a Shakira.

(No deje de leer: Raphy Pina revela pruebas contra Don Omar y defiende a Daddy Yankee)

Lo que se sabe hasta el momento es que la marca tendría la cara de la cantante colombiana solo por un partido, que aún está por definirse. Las primeras imágenes que se conocen sobre esta estrategia publicitaria, son las camisetas del equipo con el logo del rapero estadounidense Drake.

Nos gusta mucho 💙🦉❤️ pic.twitter.com/F46RW6WDn0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2022

Aunque la fecha de la publicidad de Shakira no se conoce, ya hay algunas imágenes no oficiales con el logo de Shakira en la camiseta del equipo de Piqué.

💲 @shakira 💙❤️



Primera artista latinoamericana en tener cuatro canciones de cuatro décadas diferentes que superan las 200 millones de reproducciones en @Spotify.



Segunda artista en estar presente en la camiseta del FC Barcelona. pic.twitter.com/D19OZuQGu5 — Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) October 19, 2022

Cabe resaltar que la artista colombiana recientemente alcanzó el billón de reproducciones en Spotify con su canción “Hips Don’t Lie”, un clásico de los años 2000 que sigue moviendo las fibras de muchos fanáticos de la barranquillera.

(Además: Video: cantante de Herencia de Timbiquí se cayó en concierto y terminó enyesado)

A esta noticia se suma la ‘mala racha’ que ha tenido el futbolista español dentro del equipo, pues los usuarios y fanáticos del español lo han criticado en varias ocasiones por causa de su separación y de cómo se desempeña en el equipo.

Otro momento incómodo de Piqué con Barcelona

Durante uno de los entrenamientos de Piqué, hace varias semanas, el responsable del sonido en uno de los estadios donde estaba entrenando el equipo puso, en los altoparlantes, la canción “Te Felicito” de su exesposa. Los asistentes al partido no dudaron en empezar a grabar la incómoda situación a la que Piqué no reaccionó y solo mantuvo su mirada en la grama de la cancha.

Cómo le van a poner la canción de Shakira en el calentamiento de Piqué! 😂 pic.twitter.com/QW45eBQMoY — Omar P. (@omar_pd) October 2, 2022

Esta es la nueva canción de Shakira

!Monotonía” es el sencillo que, junto a Ozuna, lanzarán este 19 de octubre en YouTube y otras plataformas. Aunque la cantante no ha dicho oficialmente que se trata de una canción hacia su exesposo, muchos usuarios de internet y seguidores de la separación de estos famosos, afirman que es un tema dirigido a Piqué.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”, dice la canción.