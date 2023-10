Este fue el mensaje de aliento que Feid envió a Luis Díaz

Feid, cantante de reggaetón colombiano, y Luis Díaz, futbolista del Liverpool de Inglaterra. Foto: Archivo Particular

El cantante y compositor colombiano Salomón Villada, más conocido por su nombre artístico Feid, asistió este lunes 30 de octubre a una entrevista con el presentador español David Broncano, en el programa de televisión La resistencia. Aunque el objetivo principal del programa era que el artista hablara sobre su carrera y presentara su nuevo disco: “Mor, no le temas a la oscuridad”, Feid aprovechó el momento para enviarle un mensaje de apoyo a Luis Díaz, quien se encuentra atravesando una difícil situación familiar.

Desde el sábado 28 de octubre se conoció el secuestro de los padres del jugador del Liverpool de Inglaterra. Las autoridades, que rápidamente llevaron a cabo un plan candado, lograron rescatar a la madre del jugador, Cilenis Marulanda. Sin embargo, todavía se desconoce el paradero de su padre, Luis Manuel Díaz.

Puede leer: Los 12 mejores capítulos de Matthew Perry (Chandler) en Friends

Para darle una muestra de apoyo al jugador, el cantante de Medellín llegó a la entrevista en España con una camiseta del Liverpool, autografiada por el mismo Díaz. “He visto la camisa del Livepool firmada, esto es público, ¿se puede decir quién te la ha firmado?”, le preguntó el presentador David Broncano. “Sí, obvio, esta me la dio Luis Díaz. Él está pasando por un momento pesadito, le secuestraron a la familia”, respondió Feid.

Más noticias de entretenimiento: ¿Cuánto ganaban las actrices de “Betty la fea”? Esto dicen Lorna Cepeda y Natalia Ramírez Las actrices, que interpretaron a Patricia Fernández (La Peliteñida) y Marcela Valencia, contaron cuánto les pagaba RCN durante la producción. Leer más: ¿Cuánto ganaban las actrices de “Betty la fea”? Esto dicen Lorna Cepeda y Natalia Ramírez Exasistente de David Beckham da su versión del supuesto amorío con el futbolista Veinte años después del escándalo de una supuesta infidelidad, Rebecca Loos rompió el silencio y dijo que no era la única mala dentro de la historia. Lea también: Exasistente de David Beckham da su versión del supuesto amorío con el futbolista

¿Qué le dijo Feid a Luis Díaz?

“Donde me esté viendo, mi niño, que pase pronto este momento, que no se lo deseo a nadie. Que se recupere de lo que sea que haya pasado”, dijo el cantante en la transmisión. “Ya liberaron a la mamá, pero no le han liberado al papá todavía, entonces que por favor eso pase rápido”, agregó. Los asistentes a la entrevista aplaudieron con el fin de mostrar su solidaridad con el delantero.

Según dieron a conocer las autoridades, la Policía ya ha identificado a algunos de los responsables del secuestro del padre del jugador, ocurrido en Barrancas, un municipio de La Guajira, en Colombia. “Ya hay, por lo que sabemos, personas individualizadas que, por lo menos, participaron en el evento de manera pasiva”, informó Nicolás Zapata, subdirector de la Policía Nacional.

“La presión sigue y se determinó un plan candado en todo el departamento de La Guajira para rescatar a Luis Manuel Díaz”, aseguraron las fuentes de la Fuerza Pública.

Le podría interesar: Shakira sorprendió a Carlos Vives en pleno concierto: así fue el emotivo momento