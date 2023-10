Exasistente de David Beckham da su versión del supuesto amorío con el futbolista

El exfutbolista David Beckham y Rebecca Loos, la mujer con quien sostuvo un supuesto amorío en 2004. Foto: Archivo Particular

Después del estreno de “Beckham”, una serie documental que narra la vida de la estrella del fútbol mundial, la opinión pública revivió el tema de la supuesta infidelidad del exfutbolista en 2004. En ese año, el diario The Sun publicó una imagen de Victoria Beckham, esposa del futbolista, llorando porque aparentemente este había tenido un amorío con su asistente Rebecca Loos.

Durante la serie de Netflix, la pareja se refirió al tema y aseguró que se trató del momento más difícil que tuvieron que vivir como pareja. Sin embargo, en ningún momento confirmaron la infidelidad.

“Hubo algunas historias horribles con las que fue difícil lidiar. Era la primera vez que Victoria y yo nos veíamos sometidos a ese tipo de presión en nuestro matrimonio”, dijo Beckham en el documental. Por su parte, Victoria aseguró que el escándalo hizo que en ese momento fuera " lo más infeliz que ha sido en toda su vida”.

¿Qué dijo la exasistente de Beckham?

Veinte años después del escándalo, Rebecca Loos aseguró en el programa de televisión “Good Morning Britain” que aunque había decidido dejar ese episodio en el pasado, tuvo que salir a contar su versión de la historia. “Traté de dejarlo ir y de seguir con mi vida con todas mis fuerzas, pero en verdad me molestó el ángulo con el que interpretó la narrativa, lo engañoso que es y cómo me está haciendo ver a mí como la mala persona”.

“Por supuesto yo también soy culpable, se necesitan dos para bailar al tango. No todo es culpa suya, pero somos los dos”, dijo durante la entrevista. Además, aseguró que el futbolista nunca ha negado la infidelidad. “Nunca lo ha negado. Ha dicho que mis afirmaciones son ridículas. Ridículo no es falso, lo ridículo puede ser la verdad. Lo ridículo es un término utilizado por los abogados para cuando sus clientes no quieren admitir la verdad”, aseguró.

“Durante los últimos meses me he acostumbrado a leer historias cada vez más ridículas sobre mi vida privada. La simple verdad es que estoy muy felizmente casado. Tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy especiales. No hay nada que un tercero pueda hacer para cambiar eso”, dijo David Beckham en 2004, después de que el diario publicara la supuesta infidelidad.

Ahora, Rebecca Loos responde a esas afirmaciones diciendo: “Creo que hay muchos hombres que están felizmente casados y también tienen aventuras”.

