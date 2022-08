Fabiola Posada reveló por qué Álvaro Lemmon y 'Alerta' salieron de "Sábados Felices".

Mucho se ha hablado sobre la salida de dos personajes icónicos en uno de los programas con más historia de la televisión colombiana, “Sábados Felices”. Por un lado, el de “El Hombre Caimán”, y por otro lado, el de “Alerta”, también conocido como “El cuenta huesos”.

“El Hombre Caimán” dejó el programa de humor en 2019 en medio de varios rumores e incertidumbre, mientras que Juan Ricardo Lizcano o “Alerta” se fue en 2018. Entre polémicas y entredichos, se ha mencionado que los humoristas dejaron el canal por malos tratos de la compañía, no obstante, recientemente “La gorda Fabiola” desmintió aquellas afirmaciones.

Le puede interesar: “Es muy duro”: la historia del hijo de un minero que conmovió en ‘La Voz Kids’

En el programa “La diva Rebeca” del periodista Omar Vásquez, Fabiola Posada se refirió a varios aspectos y situaciones por las que ha pasado su vida, entre ellas, las complejas enfermedades a las que se ha tenido que enfrentar, y cirugías que la tuvieron entre la vida y la muerte.

Sin embargo, uno de los temas que llamó la atención, fue su posición frente a los rumores generados por la salida de los humoristas del programa, pues uno de ellos incluso manifestó que el canal pensó en despedir a la comediante, afirmación, que Fabiola rechazó e incluso desmintió.

Lea también: “Desafío The Box 2022″ : revelan por qué no invitaron a ‘Tarzan’ al reencuentro

“Yo no sé si me iban a sacar por enferma. Preciso me dieron cuatro infartos, y un proceso de desnutrición (...), pero lógicamente hay un gravísimo error. Yo he salido de Caracol Televisión en dos oportunidades, una para hacer política, y he vuelto, porque tú dejas las puertas abiertas (...) Yo gozo de un respeto dentro de la empresa, a mí me consienten”.

¿Por qué salieron ‘El hombre caimán’ y ‘Alerta’ de “Sábados Felices”?

Fabiola Posada comentó que no son verdaderas las declaraciones que afirman que Caracol Televisión despidió de mala manera a Álvaro Lemmon y Juan Ricardo Lozano. Y aclaró desde su percepción lo que sucedió.

Frente a “El Hombre Caimán”, la humorista manifestó: “Lemmon se pensionó y terminó recibiendo honorarios durante 13 años más, el canal no le dijo ya te pensionaste, te fuiste, no, sigue ganando honorarios. Lo que pasa es que llega un momento en que las personas se cansan”.

Le puede interesar: “El Rey”: estos son algunos personajes de la serie sobre Vicente Fernández

Además, afirmó: “Caracol ni siquiera lo echó, ni hubo cruce de palabras, sino no le renovaron el contrato de honorarios para que se fuera a descansar con su pensión. Entonces eso lo puso muy mal a él, y habló diciendo que éramos malos compañeros y que no habíamos peleado por él”.

Por otra parte, opinó que con “Alerta” sucedió algo similar. “Juan Ricardo se comprometía con un show aquí, y tenía la grabación acá y ‘La Luciérnaga’ allá, y todo se le cruzaba en horas y lógicamente no puedes atender a todos los señores al tiempo, entonces alguno tenía que ser sacrificado. Muchas veces en Caracol decían qué se hizo Juancho, que se fue. Entonces pasó lo mismo; no le renovaron”.

Finalizando la charla con el periodista, reiteró que el trato hacia los trabajadores por parte de la empresa ha sido óptimo, y que desde su percepción solo puede decir cosas buenas del canal. “El que se quiera ir Caracol nos ha dicho, se puede ir, esto no es camisa de fuerza. Yo ya me pensioné y me siguen teniendo allá con honorarios todavía hasta que yo lo decida. Cada quien habla de cómo le va en el paseo, y a mí me ha ido muy bien con mi empresa, demasiado bien”.