Falcao y Lorelei anuncian el nacimiento de su quinto hijo con publicación en redes

El futbolista colombiano Radamel Falcao García compartió junto con su esposa, la cantante argentina Lorelei Tarón, las primeras imágenes de su hija Heaven, nacida este mes. La pareja está casada desde 2007 y tiene otros cuatro hijos, otras tres niñas y un niño, de 9, 8, 5 y 2 años de edad. El delantero, que continuará jugando en el Rayo Vallecano de España, y su esposa, compartieron las primeras imágenes a través de Instagram.

La pareja mostró en las fotos momentos antes y después del parto, así como la cara de su hija recién nacida. “Bienvenida Heaven. Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti”, escribió Lorelei.

Los mensajes de bienvenida

Conocidos y amigos de la pareja no esperaron para comentar las primeras imágenes de la nueva miembro de la familia. Daniela Ospina, hermana del arquero David Ospina y expareja de James Rodríguez, escribió: “Bendiciones mi Lore y familia, esa nueva princesa”.

Por su lado, la presentadora de televisión Claudia Bahamon también comentó el anuncio: “Desmayo de amor. Amor y salud para toda la familia”. La modelo Paula Andrea Betancourt escribió: “Bendiciones infinitas 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 felicitaciones familia bonita”. Asimismo, la periodista Marcela Sarmiento dijo: “Lore! Falcao, un abrazo fuerte y GRANDE para que alcance para todos en casa!”.

