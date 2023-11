Francy, cantante de música popular, fue robada dos veces el mismo día en Pereira

Francy es una de las artistas encargadas de poner a cantar al público con canciones como "Usted no es nada", "Si se fue se fue", entre otras. Foto: Cortesía Caracol Televisión

La cantante de música popular Francia Elena Hernández Ríos, más conocida como Francy, fue víctima de hurto en dos ocasiones en un mismo día. Los hechos ocurrieron en Pereira, ciudad en la que artista reside desde hace algunos años.

Así robaron a Francy en Pereira

Según contó Francy en el programa de entretenimiento “Lo sé todo”, del Canal Uno, el primer robo ocurrió cuando se movilizaba en su camioneta por una de las vías de la capital de del departamento de Risaralda cuando fue abordada por un sujeto que le quitó la tapa del tanque de gasolina del vehículo. Minutos después le despojaron un espejo del mismo carro, luego de que lo dejara en el parqueadero mientras hacía un par de compras.

A pesar de no ser la primera vez que la artista se enfrenta a un caso de hurto, aseguró que no ha pensado en reforzar sus medidas de seguridad. “No me sentiría cómoda andando con guardaespaldas, me gusta andar libre como la mujer normal que soy, pero si me he dado cuenta de que Pereira se está poniendo difícil en el tema de seguridad”, dijo la intérprete de canciones como Que hablen de mí, Con la misma moneda y La gran señora.

En octubre de 2022, el apartamento de Francy fue asaltado cuando ede gira por España. De acuerdo con el relato de la artista, los delincuentes se llevaron varios objetos de valor y además causaron daños en el inmueble.

“Bueno, yo no acostumbro jamás a no subir nada, que no sean cosas positivas de mi carrera, pero quiero contarles que me encuentro súper desesperada. Acabo de terminar mi gira aquí en España y me entero de que entraron a mi casa a robar el día de ayer”, contó la artista en ese momento.

Francy, víctima de robo en España

“La voz popular de América” también ha sido víctima de hurtos fuera de Colombia. Los dos casos ocurrieron en España. Uno fue en el 2013, durante una temporada de conciertos en Madrid, cuando el lugar en el que se hospedaba fue asaltado y se le llevaron todos sus objetos personales.

Cinco años después, en 2018, a la artista y su equipo les robaron sus pertenencias y documentos, en Barcelona. “Apenas terminamos el concierto, bajamos de la tarima hacia el carro y nos dimos cuenta de que nos habían roto el vidrio de una de las puertas. Se llevaron los bolsos con todos nuestros documentos, incluidos los pasaportes. Gracias a que la embajada nos colaboró gestionándonos pasaportes de emergencia, pudimos regresar a Colombia”, relató Francy a “Lo sé todo” en ese año.

