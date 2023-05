“Hago lo que me hace sentir viva”, Britney Spears a quienes la señalan de adicta

La cantante Britney Spears bebe cafeína en grandes cantidades, algo que según los expertos no es saludable. Foto: Agencia Bangshowbiz

Hace unos meses, mientras se llevaba a cabo la producción un documental sobre Britney Spears, una fuente afirmó que la cantante estaba abusando del consumo de cafeína. Según los informes, la princesa del pop bebe cafeína por galones, algo que los expertos señalaron que no es “particularmente saludable”, especialmente para las personas con enfermedades mentales.

Según los informes, la ganadora del Grammy bebe tanta cafeína que a veces se queda despierta durante tres días consecutivos. Spears “bebe Red Bull, café y té de diente de león casi sin parar”, según una publicación de noticia que hace parte de la cinta TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom, que tiene como fecha de lanzamiento el próximo lunes 15 de mayo.

Britney Spears sobre sus adicciones

Ante estos señalamientos, Spears respondió a los informes de que está abusando de la cafeína, explicando que cada sus acciones la ayudan a “sentirse más viva”. La princesa del pop acudió a Instagram para dejar las cosas claras en una larga publicación.

“Estoy volviendo a publicar muchas imágenes porque es bueno retroceder cuando han sucedido muchas cosas y mirar hacia atrás y darme cuenta de que ahora tiene sentido. Mi mente está ocupada y, a veces, puede ser un blanco fácil con el que meterse”, se lee en la publicación.

“De todos modos, me quedo con el jugo de sandía, que es lo más extraño que existe, pero durante años me dijeron que no podía tomar café y ahora que puedo es mi orgullo ¡Ni siquiera puedo mirarlo! Y ¡El té verde es mi posesión más preciada! Pequeños idiotas inteligentes. ¡Lo siento, pero nunca me quedo despierta hasta tarde con Red Bull! Es absolutamente la peor bebida del mundo”, continuó.

“Hago joyas, velas y ropa de muñecas,¿y qué? Puedo ser una perdedora, pero hago lo que me hace sentir más viva y me interesa, pero no me gusta que la gente en los medios me intimide y diga cosas odiosas”, concluyó.

El texto estaba acompañado con una imagen que decía: “En cada relación está la persona que se queda dormida al instante y la otra persona que permanece despierta preguntándose cómo es posible”.

