Hija de reconocida presentadora fue hospitalizada luego de ingerir 45 pastillas

La presentadora Maythe González y su hija de 3 años. Foto: Instagram: maytheg

La presentadora de NTN24 y Noticias RCN Maythe González contó a través de sus redes sociales el susto que vivió cuando su hija de tres años ingirió 45 pastillas de un medicamento. La periodista explicó que la menor de edad tuvo que ser hospitalizada y mandó un mensaje de alerta para las demás madres y padres.

González también escribió que perdió el control al ver a su hija llena de una sustancia blanca en toda la cara y notar que la niña había ingerido casi un frasco completo de pastillas de un medicamento homeopático. La presentadora llevó a su hija de emergencia a un centro médico donde le hicieron un lavado gástrico para limpiar su organismo.

“Tenía la boca, las mejillas y la lengua blancas ¡Todo blanco!, entonces yo reaccioné mal en medio del estrés y del miedo que me dio (...) Resulta que se tomó el pote de 50 pastillas de un producto homeopático, aunque luego encontramos cinco cápsulas por ahí ¡Yo me volví loca irracional!”, dijo la periodista a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué le pasó a la hija de la presentadora Maythe González?

La presentadora se dio cuenta de la situación cuando vio a su hija con una sustancia blanca en la cara. La periodista vio un frasco de un medicamento homeopático abierto y completamente vacío. El envase contenía 50 pastillas, pero poco después encontraron cinco pastillas fuera del mismo. Las demás fueron injeridas por la niña.

“Chiquita mía. Anoche me diste el peor susto de mi vida. Pensé que te perdía y el corazón por un momento se me quiso salir. Me volví loca, no supe controlar mis nervios, espero no causarte un trauma el día de mañana. Gracias a Dios lo que parecía una tragedia hoy es una enseñanza en esta aventura de ser tu madre. Te amo tanto!”, dijo la presentadora a través de sus redes sociales.

