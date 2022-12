Influenciador mexicano pensó que Medellín tenía mar y gastó 11 millones en un yate

Mauricio López, creador de contenido mexicano, tiene más de 8,3 millones de seguidores en TikTok. Foto: TikTok

El creador de contenido mexicano Mauricio López, quien tiene más de 8,3 millones de seguidores en TikTok, contó a través de sus redes sociales el error que cometió en la planeación de su viaje a Colombia durante la temporada de fin de año.

“Me voy a Colombia ahorita con mi familia en diciembre. Vamos a Bogotá, Medellín y Cartagena y a mí me asignaron una cosita no más. Me dijeron ´Mau tú tienes que reservar el barco en donde vamos a ir a pasear´. Ah, bueno, yo me encargo. Estaba sencillo y hasta me pasaron el contacto, solo tenía que mandar el mensaje, la fecha y listo”, relató López en un video de TikTok.

Según contó el creador, a los pocos días de haber hecho la reserva del yate, su mamá le informó del error que había cometido. ¡“Mau, reservaste el barco para las fechas que vamos a estar en Medellín y en Medellín no hay mar! Y no nos quieren devolver el dinero. ¿Sabes cuánto costó?”, fue el mensaje de su madre, según reveló López.

En el video, el influencer confesó que por el alquiler del yate pagó 2.400 dólares, es decir, 11.402.040 pesos colombianos. Aunque López pidió una devolución de dinero por su equivocación, la empresa donde realizó la reserva le dijo que eso no era posible. “Yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre sube el mar. No es mi culpa”, expresó el creador en otro video.

Cabe aclarar que, la playa más cercana a Medellín queda a 345 kilómetros, en el municipio de Turbo, en pleno Urabá antioqueño.