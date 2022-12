Video: el conmovedor mensaje con el que Iván Lalinde recordó a su mamá fallecida

Iván Lalinde recordó a su mamá con un emotivo video y un mensaje días después de su muerte. Foto: Instagram @ivanlalindeg

El reconocido presentador colombiano, Iván Lalinde, hace pocos días se despidió de su mamá, conocida en redes sociales como “Doña Tere” a quien los fanáticos del periodista conocían gracias a las constantes publicaciones que él hacía en su cuenta de Instagram.

A los 92 años, “Doña Tere” se despidió de su hijo y él, como forma de honrar su memoria, recordó uno de los momentos que tuvo junto a ella. El video donde Teresa Gallego, como era su nombre, ‘bendice’ a todos los seguidores de Iván Lalinde ya tiene más de 68 mil me gustas en Instagram.

Durante este lunes 26 de diciembre, el presentador de “Día a Día” publicó un nuevo video donde leyó una conmovedora carta que le hizo a su mamá hace más de 10 años por motivo del día de la madre. El contenido de la carta movió las fibras del presentador y de los fanáticos que recuerdan con cariño a “Doña Tere”.

¿Qué decía la carta de Iván Lalinde?

“Bueno, por estos días imagínense la pensadera y me vine por acá a uno de los sitios que me dan tranquilidad en la vida: al mar. Me encontré un texto que le escribí a mi mamá en el día de la madre hace como 10 años en 2012 y me encantó y creo que aquí he dicho muchas cosas en las que he pensado, no he escrito nada, por estos días me he dedicado a pensar, a ver fotos a ver videos a recordar cosas bonitas. He llorado, he llorado mucho, pero con satisfacción porque se dio amor, se recibió amor y todavía queda mucho amor para dar”, comenzó diciendo Iván Lalinde para darle paso a la lectura de la carta.

“Este texto me parece que resume mucho lo que significa esa señora para mí”, continuó y de inmediato empezó a leer el texto que contaba con detalle, uno de los primeros viajes en los que la mamá de Iván Lalinde le presentó el mar por primera vez en Coveñas, al norte de Colombia.

Al finalizar el relato, en el que le agradeció por las enseñanzas que le había dejado desde esa ocasión, terminó diciendo: “Yo quiero darte las gracias por haberme mostrado el mar. Amo el mar gracias a ti, mamá. (…) Fuiste, eres y por siempre serás mi heroína. Eres mi mamá, te amo con todo mi corazón, gracias por presentarme el mar. Con amor, tu gordo”.

¿De qué murió la mamá de Iván Lalinde?

Las causas de su muerte no fueron develadas por el presentador de “Día a Día”, pero en anteriores ocasiones Iván Lalinde ya había contado que el Alzheimer había empezado a deteriorar la salud de su mamá. En 2020, Lalinde se tuvo que enfrentar a la muerte de su papá, quien sufrió complicaciones derivadas del Covid-19.