Iván Zuleta, exacordeonero de Diomedes Díaz, ahora es cristiano

Iván Zuleta y Diomedes Díaz grabaron cinco discos juntos entre 1994, 1998 y 2007. Foto: Instagram @ivan_zuletab

Uno de los acordeoneros más reconocidos del país y una figura musical que ha compartido con grandes personalidades del género del vallenato como Diomedes Díaz, ‘Poncho’ Zuleta y Silvestre Dangond les contó a sus fanáticos que se convirtió al cristianismo.

El músico de 46 años, durante una presentación en El Cedro, Córdoba, habló sobre su proceso y contó la razón por la que había tomado la decisión de ser fiel a esta religión. Zuleta reveló que inició con la lucha contra el alcohol después de un grave quebranto de salud.

¿Por qué Iván Zuleta ahora es cristiano?

La presentación que realizó en Córdoba fue un tanto diferente, ya que allí tuvo la oportunidad de contarles a los conocedores de su carrera musical y a sus fanáticos que estaba pasando por un proceso de transformación de sus hábitos después de una vida llena de fama y excesos.

“Vengo de una familia musical como es la dinastía Zuleta. A la edad de 17 años, comencé a grabar con un hombre que fue grande en talento y en gracia, el gran Diomedes Díaz y allí comencé a conocer la fama, antes de la cédula de ciudadanía, gané aplausos, pero con eso los excesos y los abusos con la salud”, afirmó.

Zuleta continuó contando que llegó al punto de estar en un hospital debido al alcohol y que, como consecuencia de ello, quedó con una secuela en su corazón. “En ese mundo desaforado, obligué a Dios a ser fuerte conmigo hasta el punto que llegue hace poco, después de un mes tomando trago, a una clínica de cuidados intensivos donde quedé con el corazón funcionando en un 20%”.

“Sin licor se vive mejor”, dijo firmemente Iván Zuleta mientras seguía contando su experiencia en la tarima. “Apenas estoy dando mis primeros pasos, aún estoy muy débil, pero en cristo sé que soy más que vencedor”. El músico aprovechó el momento, además, para revelar que por primera vez en 30 años de carrera artística, se había subido a una tarima sin tomar trago.

Finalmente, le pidió al público que pusieran sus oraciones para ayudarlo y “para que el enemigo no me haga desfallecer, el enemigo me quito la felicidad, me destruyó mi hogar, me quitó mis hijos, pero como a Job, Dios me duplicó todo”.

¿Cuántos discos grabó Iván Zuleta con Diomedes Díaz?

“El Cacique de La Junta” e Iván Zuleta conformaron una dupla musical desde 1994 hasta 1998, allí el acordeonero se unió a ‘Poncho’ Zuleta durante un año. Después, en 2007, Diomedes e Iván se volvieron a unir para grabar el álbum “La Voz”, sin embargo, se separaron durante ese mismo año después de que Zuleta decidiera unirse a Iván Villazón.

En total, Iván Zuleta y Diomedes Díaz lograron obtener 35 discos de platino por sus producciones y vender más de dos millones de copias con sus cinco colaboraciones.

Estos fueron los discos que grabaron Diomedes Díaz e Iván Zuleta: