Jaime Bayly presenta libro sobre la enemistad de Vargas Llosa con García Márquez

El escritor peruano Jaime Bayly presentó en Madrid su libro “Los Genios”, una obra sobre la amistad que sostuvieron los escritores Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que comenzó con el encuentro de ambos en el aeropuerto de Caracas en agosto de 1967 y terminó de manera abrupta con un violento puñetazo que Vargas Llosa le propinó a García Márquez en 1976.

La publicación relata la amistad de ambos ganadores del Premio Nobel de Literatura cuando convivieron en Barcelona durante los años 60. Según la reseña del libro, vivían a pocas cuadras el uno del otro, se veían casi todos los días y compartieron no solo el inicio de carreras fulgurantes sino también su compañía.

Según el autor, el libro nació de su amistad con Álvaro Vargas Llosa, hijo de uno de los protagonistas, con quien trabajó en el diario La Prensa durante la década de los 80 y lo que pretende retratar en la novela es la “autopsia de una amistad” a través de una verdad que si bien no es histórica, sí es fiel a lo que el autor cree que sucedió.

“Esto es lo que quería contarles. Como esta novela está en mi cabeza y en mis entrañas desde hace muchos años. Como he ido armando el rompecabezas, paciente y cuidadosamente, y como he querido convencerme a mí mismo que fue lo que pasó”, señaló el autor.

Mario Vargas Llosa hizo un comentario sobre la novela durante una entrevista con el diario El País cuando el periodista habló del tema. “Ese libro será un montón de mentiras. Claro, horrible”, aseguró el nobel.

Durante la presentación de la novela, el autor de “Los Genios” habló sobre el comentario de Vargas Llosa. “Es una observación irrefutable. Las novelas siempre son un montón de mentiras. La clave es que las mentiras sean persuasivas, creíbles. Que el lector no dude que todo ello ocurrió. No son, por otra parte, mentiras que yo me he inventado de manera caprichosa. Todo parte de unos hechos reales, en lo que ocurrió”, explicó Bayly.

El puño que rompió una amistad

La pelea entre dos de los escritores latinoamericanos más importantes de la historia se dio en un teatro de Ciudad de México en 1976 cuando Vargas Llosa golpeó a su colega Gabriel García Márquez, quien terminó con el ojo morado. Muchos especulan que en la riña estuvo involucrada Patricia, la esposa de peruano.

A partir de ese momento, los Nobel de Literatura, grandes amigos hasta entonces, no volvieron a hablarse. Las causas reales de la pelea han estado rodeadas de mitos y especulaciones, pues ambos evitaron hablar del tema.

“Que investiguen los historiadores”, respondió alguna vez Vargas Llosa cuando le preguntaron sobre las causas del incidente.

La enemistad entre el autor del libro y Vargas Llosa

Jaime Bayly se refirió durante la presentación al deseo de reconciliarse con Vargas Llosa, después del distanciamiento de ambos escritores peruanos tuvieran opiniones contrarias con respecto a las elecciones presidenciales de 2011 cuando el autor de “Los Genios” decidió apoyar a Alberto Fujimori, mientras que el nobel de literatura se inclinó a favor de Ollanta Humala.