Jessica Cediel muestra el proceso para remover biopolímeros de su cuerpo

Jessica Cediel, presentadora colombiana Foto: Instagram Jessica Cediel

A lo largo de los años, Jessica Cediel ha compartido su lucha con los biopolímeros, una sustancia sumamente peligrosa que le inyectaron en los glúteos hace varios años. Es por esto que, la modelo e influencer, se vio obligada a someterse a varias intervenciones quirúrgicas para eliminar por completo el conocido ‘plástico’ de su cuerpo, mismo que incluso se llegó a mover hasta su zona lumbar.

¿Qué dijo Jessica Cediel?

El pasado 24 de enero Cediel compartió con sus seguidores un video grabado durante una de sus operaciones, donde muestra cómo poco a poco los cirujanos extraen los biopolímeros de sus glúteos. El video está acompañado por el siguiente mensaje:

“No saben lo orgullosa que estoy de estas imágenes. Algunos no lo entenderán porque no se alcanzan a imaginar lo que me costo llegar aquí. Y sí, estoy hablando de mi salud emocional y física, y por supuesto de mi cuerpo, en especial mis nachitas”, escribió como descripción al post que realizó en Instagram.

¿Cómo se enteró Jessica Cediel de los biopolímeros en su cuerpo?

En 2009, Jessica Cediel se realizó un procedimiento con el cirujano Martín Horacio Carrillo Gómez, quien le prometió que le inyectaría ácido hialurónico, cuando en realidad le introdujo biopolímeros en el cuerpo, sustancia que le ocasionó a la presentadora, diferentes deformaciones en su cuerpo, así como otros efectos secundarios.

Por esta razón, en 2011 se inició un pleito legal entre Carrillo y Cediel y, hace unos años, la Corte Suprema de Justicia ratificó que Martín Horacio Carrillo, quien fue gran amigo de la presentadora, debía pagar una condena de 48 meses e inhabilidad por seis meses.

Todo esto se dio a conocer por la misma Jessica Cediel, quien publicó un video en sus redes sociales informando de la desición de la Corte Suprema de Justicia, acompañado del siguiente mensaje:

“Nada podrá restituir el daño hecho a mi salud. Han sido muchos años que han dejado cicatrices en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo. He llorado lagrimas de sangre por este engaño. Sólo Dios me ha dado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo”.