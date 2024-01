Verónica Orozco: “Mucha gente no sabe lo que pasa realmente por mi corazón”

Verónica Orozco comentó que su pasión por las artes escénicas surgió cuando acompañaba a su padre, Luis Fernando Orozco, a sus obras de teatro. Foto: Instagram: @laveronicaorozco

¿Qué recuerda de su época en “Oki Doki”?

Tengo los mejores recuerdos de mi vida, allí fue donde aprendí a hacer todo lo que hago. Fue como mi escuela y ellos, mi familia. Toni Navia, la directora, fue una mujer que siempre me apoyó en mi carrera, todo el tiempo estaba aplaudiendo las cosas que hacía. Si escribía alguna canción, me llevaba a grabarla y me pedía que le mostrara las canciones que había hecho con la guitarra. Fue una persona que me motivó mucho. Me hizo creer en mí más que yo misma y ese fue un gran regalo.

Menciona que desde temprana edad aprendió a componer canciones, ¿cómo ha cambiado ese proceso con el tiempo?

La inspiración es una cosa mágica que es muy difícil de explicar. No tiene una fórmula. La única, si existe, es tratar de hacerlo todos los días, tratar de grabar las ideas que vayan surgiendo. En medio de ese proceso pueden pasar cosas que no funcionan y de un momento a otro aparece una frase, o un coro que sí lo hacen.

A pesar de estar con nuestros teléfonos siempre a la mano, es necesario cargar con una libreta. Las redes sociales son un gran distractor y creo que hay que tomarse el tiempo de aburrirse un momento, de no estar pendiente de las noticias porque eso nos contamina mucho. Sugiero estar en silencio y así van surgiendo las canciones.

¿Qué propósito tiene el arte en su vida?

El arte es mi propósito de vida, sin duda alguna. Vengo de una familia de artistas y lo tomo muy en serio, no de una manera rígida porque el arte también es juego, es creatividad, es expresión y dejar volar la imaginación.

Mi vida entera está ligada al arte desde que soy una niña; recuerdo haber acompañado a mi papá, a sus obras de teatro hasta la medianoche, a sus ensayos, y siempre he estado permeada por eso, entonces no es algo ajeno a mi vida, es algo que hace parte de mi cotidianidad.

Ahora que llega a interpretar a una Arelys Henao en su etapa adulta, con una carrera consolidad y con una familia, ¿desde qué punto de vista asumió el rol?

Lo tomé como la Arelys mujer. Pasó por muchas cosas en su infancia, por muchos dolores, que no quiere decir que estos momentos ya no existan, pero es una mujer que desde que era una niña aprendió a enfrentarlos. Por más de que le dijeran cómo hacer las cosas, ella defendió su voz, su liderazgo, su forma y por eso es un gran ejemplo.

¿Usted es quien canta en la novela?

Sí, grabé más de 30 canciones de Arelys con mi voz. Tenemos un tono de voz similar. Nunca fue mi intensión ser una copia de ella, pero sí quería acercarme a su tono. Las tonalidades me quedaban perfectas, esa es como mi tesitura, ni más alta ni más bajita, era perfecto para cantarlas en el tono original de ella. Me quise acercar a su esencia, a su interpretación, a su forma de cantar y creo que el resultado fue muy bueno.

Conserva algunas amistades de la infancia como Carolina Cuervo, Diana Ángel y ‘Chichila’ Navia, ¿cómo ha logrado mantener estas relaciones y qué considera que es importante en un amigo?

Nosotras nos conocemos de adentro, desde el corazón. Nunca fueron amistades exteriores o de rumba. Crecimos juntas. Esta relación es como una hermandad. Nos conocemos de arriba abajo: sabemos nuestros dolores, nuestras felicidades, nuestros mejores momentos, nuestros peores momentos. Ahí está la verdad, que podemos ser nosotras sin una cámara al frente, sino que nos conocemos en esencia y creo que eso es lo que hace definitivamente que una amistad perdure en el tiempo.

¿Cuál es el chisme más raro que le han inventado?

Me han inventado varios, pero no recuerdo ninguno en concreto. No soy de exponerme, no soy de salir en revistas ventilando mi vida. Muchas personas no saben lo que pasa realmente por mi corazón y qué está pasando en este momento. Soy bastante reservada y creo por eso me he cuidado de que hablen de más.

¿Qué le ha enseñado la vida en pareja?

En este momento no estoy en pareja, pero lo que me ha enseñado es que no hay que cambiar nuestra esencia. Esa persona tiene que exaltar lo mejor de ti. Tiene que tomarte la mano, hacerte volar, aplaudirte, celebrarte, y tú también tienes que hacer lo mismo con esa persona, pero nunca amarrarse de una manera negativa. Hay que volar, ojalá juntos.

¿Para usted qué es el éxito?

Para mí el éxito es una bobada. En un buen momento estás aquí arriba, en otro, estás por allá abajo; en un momento la gente te reconoce, en otro, la gente se olvidó de ti. Creo que ser una persona exitosa es estar feliz en el día a día. Nada vale tener fama, tener plata, tener un montón de cosas y por dentro sentirse amargado.

Creo que el éxito es levantarse todos los días feliz y tranquilo con una sonrisa, a dar lo mejor a los demás, a saludar a la gente, a disfrutar el goce. Yo creo que vinimos a esta vida a gozar.

¿Cómo se definiría en tres palabras?

Está muy difícil definirme en tres palabras; soy varias cosas para definirme en tres palabras, pero creo que soy una persona, tranquila, siento que soy alegre y que soy divertida, no sé, siento que hago reír a la gente. Soy tímida también.

Se encuentra realizando un papel en pareja con Santiago Alarcón, ¿cómo se desarrolla esa química entre colegas?

Con Santiago me entiendo muy bien, hemos sido pareja en varios proyectos, entonces nos logramos entender. Hay un tipo de fraternidad que me hace verlo a él como un primo cercano. Una confianza infinita. Es un gran actor y siento gran admiración por él, además de que siempre nos aportamos en cuanto a la actuación, y sobre todo, nos respetamos mucho en el trabajo.

¿Le ha servido de algo el reconocimiento?

Me he cuidado mucho de que se hable de mi trabajo, de las cosas que hago. Las personas se acercan a preguntarme sobre mis proyectos y cuándo volveré a realizar conciertos. Nunca he sido partidaria de compartir mi vida en redes sociales.

Publico cosas de mi trabajo, pocas cosas comparto de mi hija y de mi vida personal, precisamente porque siento que vale la pena, y quiero, que recuerden mi trabajo, que ha sido mi arte y qué es lo que a mí me mueve; no para ser famosa, pues hoy en día, solamente hay que tener una cámara en un celular y volverse famoso y todo el mundo puede serlo. Para mí la verdad no tiene ningún sentido, eso es una bobada.