Johanna Calle y la universalidad de su arte

La artista presenta cuatro obras de la serie “Perímetro” en una muestra de la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo, de París, y el Power Station of Art, de Shanghái (China), que rinde homenaje, hasta el 10 de octubre, a los árboles como fuente de inspiración estética.

Hace parte de “Trees”, que se exhibe en Shanghái. ¿Qué significa para Johanna Calle ser parte de esta exposición?

Esta muestra es un esfuerzo colectivo de dos instituciones artísticas importantes: la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo, de París, y el Power Station of Art (PSA), de Shanghái. Para mí, es muy satisfactorio haber aceptado esta invitación y ser la única mujer artista colombiana en esta muestra en la China. Igualmente, esta exposición colectiva se convierte en la primera ocasión en que el trabajo de la artista colombiana se muestra en la China.

(Lea también: Carolina Acevedo: “A veces quiero ser Rosmery”)

En “Trees”, usted participa con cuatro obras de su serie “Perímetro”. ¿En qué consiste este trabajo artístico?

Perímetros es una obra que se inició en el año 2012 y consta de varias obras independientes. Se trata de dibujos en los que se representan diferentes especies botánicas de árboles nativos o que son frecuentes en el territorio colombiano. La imagen de los árboles está hecha a partir de textos mecanografiados, transcribiendo la Ley de Restitución de Tierras o Ley de Víctimas.

¿Cuál fue la técnica utilizada esta vez?

Estos dibujos fueron realizados usando diferentes máquinas de escribir, entre otras, Underwood, Remington, Olivetti, Brother, Smith Corona o Canon, y cada árbol consta de varios fragmentos, empleando como soporte hojas sin usar de un antiguo libro notarial colombiano. Un árbol puede estar compuesto por veinte partes, y cada una de ellas es un dibujo sobre una hoja notarial.

(Le puede interesar: José Alberto Parra y la nueva forma de leer libros)

¿Cómo seleccionó las cuatro obras que exhibe en Shanghái?

La selección de las obras de la exposición estuvo a cargo de los curadores, quienes decidieron incluir las tres obras de gran formato exhibidas en París en la primera versión de la exposición Nous les Arbres (Árboles, 2019) y una adicional, inédita, que es exhibida por primera vez en Shanghái.

¿Con cuáles obras participa en la exposición colectiva y no comercial “Trees”?

Las tres obras que hicieron parte de la exposición francesa son Perímetros (Sangregado) y Perímetros (Ceiba), de 2014; Perímetros (Nogal andino), de 2012, y la inédita Perímetros (El nus), de 2019-2021.

(Además: Sylvia Ospina: “La reactivación del sector artístico es prioridad”)

¿Qué significó haber participado en la primera edición que se llevó a cabo en París?

París es un centro artístico mundial, es un destino cultural por excelencia y es un honor haber participado en una exposición con una curaduría tan pertinente; la primera curaduría internacional y fuerte sobre el tema de los árboles, multicultural y multidisciplinaria. Además, en 2020 tuve la oportunidad de participar en la exposición Among the Trees, en la Hayward Gallery de Londres (Inglaterra), pues la Fundación Cartier puso el tema de los árboles en la palestra.

Por lo visto, ha participado en varios eventos de la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo…

Sí, me han invitado a varias exposiciones. Estuve presente en la exposición colectiva de fotografía Fundación Cartier: América Latina: 1960-2013 (año 2013) y en la segunda versión que llegó al Museo Amparo, en Puebla (México), donde expuse diez obras fotográficas tituladas Pie de foto. Posteriormente, participé en la exposición colectiva Geometrías del sur: de México a la Tierra de Fuego (2018), con dos dibujos fotográficos, y en 2019 fui invitada a la exposición colectiva Nous les Arbres, en la que exhibí 19 dibujos, tres de ellos de gran formato, de la serie Perímetros.

¿Qué significa para usted exhibir su arte en China?

El arte es universal y espero que mis obras se perciban como lo que son: obras de arte, en lugares tan disímiles como Bogotá y Shanghái. Una obra de arte atraviesa los lenguajes, la nacionalidad y las fronteras, y es un honor como artista mujer colombiana participar en un homenaje a los árboles, con obras de arte que representan árboles colombianos, en un lugar tan lejano, pero tan interesante como la China.

(Le recomendamos: Mercedes Salazar y la terapia de diseñar)

Recientemente protagonizó la portada de la revista “Wallpaper” edición china. ¿Qué nos puede contar de esta experiencia?

La Fundación Cartier me comunicó que la edición para la china de la revista Wallpaper quería una entrevista a raíz de los árboles de Perímetros. Cuando ofrecí la entrevista, la revista me propuso hacer una obra para el público de la China, la cual sería la carátula del mes de septiembre de 2021. Me pareció pertinente y realicé un bonsái (Penzai) en la técnica de dibujo con máquina antigua de escribir y usé como texto un poema de Qui Jin (1875- 1907), importante mujer feminista y poeta china.