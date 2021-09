José Alberto Parra y la nueva forma de leer libros

¿Qué es Storytel?

Storytel es una plataforma de entretenimiento y cultura a través de audiolibros. Surgimos como empresa en 2006, en Estocolmo (Suecia). Formamos parte de un espíritu emprendedor muy fuerte. Nuestro fundador que es Jonas Tallander, pionero en el tema de los audiolibros; de hecho, el nombre de Storytel viene de “historias en tu teléfono”, y fue realmente quien lanzó esta categoría en los países nórdicos, en el año 2006. Somos la primera plataforma global de audiolibros en este modelo de streaming; es decir, modelo de suscripción en el que por un solo pago mensual tienes acceso a un catálogo de manera ilimitada.

(Le puede interesar: Marialejandra Manotas emprende desde las redes sociales)

¿En qué países está activa la plataforma?

Actualmente estamos presentes en más de veinte mercados en todo el mundo: India, Alemania, Israel y, obviamente, los países nórdicos. En 2017 entramos al mercado en español; primero con España, en 2018, luego México y con Colombia en 2019.

¿Cómo fue el ingreso de Storytel al mercado en español y por qué se realizó esta incursión?

Es muy interesante este tema porque se les ha estado hablando a no lectores. Colombia, México y Latinoamérica en general es una región donde el índice de lectura es bajo y eso nos ha abierto una oportunidad; entonces, el audiolibro ha creado un puente en donde hay una disponibilidad inmediata en tu mano, en tu teléfono, a miles de libros que, aunque quisieras comprarlos en físico, no vives en la ciudad donde los venden.

(Le recomendamos: Sylvia Ospina: “La reactivación del sector artístico es prioridad”)

¿La pandemia hizo que las temáticas de consumo en audiolibros cambiaran?

Lo que ha sucedido es que hemos llegado a un público no lector que antes de la pandemia prefería las temáticas de no ficción, negocios, desarrollo personal... Después, con la pandemia, lo que sucedió es que al no haber traslados la gente empezó a tener más tiempo y a consumir otras categorías; entonces creció el tema de la ficción, creció el gusto por las novelas y el romance. Tenemos público para todo.

¿Cuáles son los contenidos más escuchados en Storytel?

Hoy entre los más escuchados tenemos títulos como los de Camilla Läckberg, autora sueca muy importante, pero también clásicos como 1984, de George Orwell, o la Historia sin fin, que está narrada por un actor mexicano, o incluso Kalimán, que es un personaje muy popular en Colombia y México. Tenemos en exclusiva toda la saga de Harry Potter, que es una de las más importantes y pedidas; somos los únicos que la tenemos en español.

(Además: Mercedes Salazar y la terapia de diseñar)

¿Cuál es la población que más consume audiolibros?

Uno pensaría que estas cuestiones de plataformas tecnológicas llaman mucho a los nativos digitales, pero lo que hemos visto es que el principal grupo de consumo son personas de treinta a 45 años, y eso es interesante, porque aunque es un público que no es tan digital, son los que más consumen este tipo de catálogos.

¿Cómo se vivió la transición del libro físico al audiolibro?

Creo que no hubo una transición, lo que en realidad ocurre son experiencias totalmente diferentes. De allí el poder que hemos tenido al llegar a un público no lector. En una experiencia laboral que tuve también con libros electrónicos, hicimos la comparación y descubrimos que los más vendidos en audiolibros en ese entonces eran los más vendidos en una librería física; eso indica que es el mismo público simplemente con un formato diferente. Ahora en el audiolibro ves temas que no coinciden con lo que hay en una librería física, ahí te das cuenta de que es público que no es el mismo lector.

(Además: Claudia Varela, alma y nervio de “Mujeres sin Etiquetas”)

¿Cuáles son las recomendaciones para una persona que hasta ahora empieza en este mundo de los audiolibros?

La primera recomendación es que le des la oportunidad al formato, es completamente diferente, no debes esperar a encontrar la misma experiencia que en el libro físico. Empezaría por leer un título corto en Storytel, por ejemplo, hay un listado que se llama “Para empezar con los audiolibros”; son temáticas sencillas y cortas. Y finalmente, que siempre escuches lo que te guste. Es como el cine y el teatro, si no te interesa ese tema, no lo escojas, aunque sea el preferido en el momento.

¿Cuál es la buena noticia para los lectores?

El Espectador y Storytel se unen para ofrecerles a los nuevos suscriptores del paquete digital prémium dos meses de suscripción en la plataforma de e-books y audiolibros más importante de América Latina. Son 1.700 accesos disponibles.