Juan Duque confirma que terminó con Lina Tejeiro y cuenta si fue por infidelidad

Juan Duque y Lina Tejeiro oficializaron su noviazgo el 8 de septiembre. Foto: Instagram - Instagram

El cantante paisa Juan Duque confirmó por medio de sus redes sociales la ruptura con la actriz llanera Lina Tejeiro, quiénes llevaban un poco más de un mes desde que oficializaron su noviazgo.

“No es fácil, la vuelta está muy densa, a veces tengo hasta miedo de hablar porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto, les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano, vamos a estar bien, solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien”, comentó Duque a sus seguidores vía Instagram el pasado fin de semana.

Algunos internautas empezaron a especular el fin de la relación días antes debido a algunos trinos de Lina Tejeiro que podían interpretarse como una declaración no oficial a la ruptura. “El amor no siempre lo puede todo, porque si no es mutuo nunca va a ser suficiente”.

¿Le fueron infiel a Lina Tejeiro?

Usuarios en Twitter comenzaron a suponer de una infidelidad por parte de Juan Duque debido al trino de una joven que aseguraba haber coqueteado con el paisa y que éste habría correspondido. “¿Cómo así que estuve coqueteando con el novio de Lina Tejeiro y el man me copió? JAJAJAJAJA Dios, amo mi trabajo”.

Minutos después, la actriz recordada por su papel de Sammy en “Padres e hijos”, respondió al trino de otra usuaria: “Pa mí es importante que un man sea exclusivo hasta con los ‘Likes’”, a lo que ella contestó, “X1000, pero siempre se queda uno con el sigue c*los 3.000 pro máx 2TB”.

El amor no siempre lo puede todo, porque si no es mutuo nunca va a ser suficiente. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) October 16, 2022

Hasta el momento, Lina Tejeiro no se ha pronunciado oficialmente en redes sociales sobre la ruptura con el cantante. Por otro lado, Juan Duque ha pedido respeto por la decisión que, según él, ella tomo: “Ojalá esto no manche mi carrera musical, que tanto trabajo y con tanto empeño durante estos años, que le he metido mucho, que he hecho muchas cosas, no voy a dejar que esto empañe lo bonito que estamos haciendo”.