Karol G anunció gira de “Mañana Será Bonito”

Aunque la paisa dijo que se iba a tomar un tiempo fuera de los escenarios, este jueves anunció que su tour empezará en Estados Unidos. Foto: Instagram @karolg

Este jueves la cantante colombiana Karol G anunció la gira de “Mañana será Bonito” .El anuncio se da luego de que la paisa anunciara a mediados de marzo, que estaría alejada en lo que restaba del año de las tarimas.

A través de sus cuentas de Instagram y Twitter, Karol G publicó un video en el que aparece junto a Iker, un creador de contenido conocido como el niño millonario. “Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté”, dijo Karol G.

Más noticias de Entretenimiento Festival Vallenato 2023: programación y conciertos Además de los eventos y concursos que realizará la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, también se adelantarán otros conciertos alternos que enriquecen la propuesta musical para quienes visitan la ciudad. Leer más Festival Vallenato 2023: programación y conciertos Festival Primavera Sound llega por primera vez a Colombia, estas son la fechas El evento sera en el Parque Simón Bolívar. Leer más Festival Primavera Sound llega por primera vez a Colombia, estas son la fechas

Le puede interesar: Upar Awards 2023: esta es la lista completa de ganadores

Lo que se conoce hasta el momento es que la gira iniciará el próximo el 11 de agosto y terminará en septiembre. “La bichota”, por ahora, se presentará en seis ciudades en Estados Unidos.

¿Dónde y cómo adquirir las boletas?

Hasta el momento, en la página oficial de la gira, solo se publicaron las fechas para Estados Unidos y recorrerá, inicialmente, las ciudades de Miami, Nueva York, Houston, Las Vegas, Los Ángeles y Dallas. Les presentamos las fechas y costos por cada evento:

Las Vegas, Nevada: 11 de agosto en el Estadio Leal.

Los Ángeles, California: 18 de agosto en Florero.

Miami, Florida: 25 de agosto, Estadio de Rock Duro.

Houston, Texas: 29 de agosto, Estadio NRG.

Dallas, Texas: 2 de septiembre, Cuenco de Algodón.

Nueva York: 7 de septiembre, Estado Metlife.

Se espera que en los próximos días se abran nuevas fechas y que incluya a Colombia, donde sus seguidores esperan cantar junto a las artista las canciones como ‘Gucci los paños’, ‘Tus gafitas’ y ‘Amargura’, algunos de los temas de su reciente álbum.

Y aunque en un comienzo el tour se centrará en Estados Unidos, la colombiana adelantó que una de las ciudades colombianas incluidas en su gira será su natal Medellín, lo que de inmediato despertó la alegría de miles de usuarios en redes sociales: “Medellín lo que estamos preparando no cabe en este anuncio”, se lee en el material compartido por la artista en sus redes.

Registro preventa

Al intentar ingresar a realizar la compra encontrará el siguiente mensaje “Karol G está utilizando la tecnología Verified Fan de Ticketmaster para garantizar que los verdaderos fans obtengan boletos para su próximo concierto”.

El registro no asegura la obtención de los boletos ya que es un evento de alta demanda y este proceso ayudará a identificar a los fans que recibirán un código de acceso único y quiénes accederán a la compra de boletos usando la fila virtual.

Por ultimo el mensaje indica “regístrate hoy para tener la oportunidad de ingresar a la preventa de boletos y ser parte de la gira Mañana Será Bonito de Karol G”. Esta etapa de preregistro estará abierta hasta el domingo 30 de abril a las 11:59 p. m.