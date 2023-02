Karol G responde a seguidora que criticó su cuerpo: “se las hizo su peor enemigo”

En su cuenta de Instagram Karol G respondió a una usuaria que criticó las fotos que serían parte de un nuevo sencillo. Foto: Instagram @karolg

La reguetonera Karol G cerró 2022 con un sencillo que se escuchó a nivel nacional e internacional y ahora anunció que comenzará el mes de febrero con otro lanzamiento, que como todo lo que anuncia, promete ser el éxito del mes.

Desde hace un par de días Karol G ha publicado varias fotos que dejan ver un poco de lo que tiene esta producción musical y gráficamente, ya que las imágenes en su cuenta de Instagram corresponden a clips de su video musical que lanzará el próximo 2 de febrero.

(Le puede interesar: Alec Baldwin: fiscal formaliza cargos por la muerte de Halyna Hutchins)

Una de sus publicaciones fue la causante de las críticas por parte de los seguidores y usuarios de su cuenta, ya que, según algunas personas, el cuerpo de la artista paisa se ve “extraño”. Una usuaria hizo un comentario particular que la misma Karol G tuvo que responder para aclarar la polémica al rededor del rechazo hacia su cuerpo.

Más noticias sobre Karol G ¿RBD viene a Medellín? Daniel Quintero y Karol G dan pistas del tour en Colombia Después del anuncio de las ciudades oficiales, varias personalidades colombianas encendieron las redes con un posible nuevo comunicado. Daniel Quintero, Ocesa Colombia y la misma Karol G hicieron publicaciones que ilusionaron a los fans. Leer más ¿RBD viene a Medellín? Daniel Quintero y Karol G dan pistas del tour en Colombia Video: fanática de Karol G dio a luz en pleno concierto, así reaccionó la cantante Karol G se estaba presentando en Fresno, California. Cuando se enteró, la artista no dudó y fue a visitar a la recién nacida al hospital. Leer más Video: fanática de Karol G dio a luz en pleno concierto, así reaccionó la cantante

¿Karol G está embarazada?

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada, se le ve una barriguita”, fue el comentario de que desató la respuesta contundente de Karol G, quien no dudó en dejar un mensaje en sus historias de Instagram para la usuaria que comentó y para los más de 58 millones de seguidores de su cuenta.

“Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de como se ven. Todos los cuerpos son diferentes, todo son bonitos tal y como son. Qué chimba la diversidad y más allá, que lindo es ver lo real y no lo efímero”, respondió ‘La Bichota’.

Sobre el mensaje de que las fotos se las había hecho “su peor enemigo” Karol G también respondió: “Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque es mi cuerpo y es real”.

Incluso bromeó diciendo que la “barriguita fue por el hot dog que me regaló alguien en un show”, un comentario que surgió después de que las redes sociales viralizaran el momento en que Karol G recibió un perro caliente de una fanática mientras estaba en su camioneta.

(No deje leer: Esposa de Dani Alves no duda de la víctima y le pidió el divorcio al futbolista)

Y continuó diciendo que hay personas que sí están sufriendo por cosas difíciles y necesidades que van más allá de estar pensando en “una celulitis, una arruga o un gordito NORMAL”. A su respuesta inicial, Karol G también añadió que estas fotos las había publicado como parte de la promoción de un nuevo sencillo que saldrá este jueves 2 de febrero.

Además: Comparan a Kanye West con Bad Bunny por arrojar con furia el celular de una fan)

Otros usuarios también comentaron mensajes de apoyo hacia la respuesta de Karol G, ya que muchas personas creyeron que la paisa estaba embarazada. “Karol puede tener el cuerpo que quiera, podría pesar 300 kg y seguir poniendo fotos porque al final ella vende su música, no su cuerpo. Hay muchos cantantes en el género que son hombres y no tienen cuerpazo, pero nadie los juzga, pues igual con las mujeres”, sentenció una usuaria.