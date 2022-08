Karol G revela las razones por las que le dice adiós a su cabello azul

Para decirle adiós a su cabello azul, Karol G se dio unas buenas vacaciones en las que cumplió su sueño de conocer Kenia y otras ciudades del mundo. Foto: Instagram

Karol G se ha convertido en una de las artistas de música urbana más reconocida a nivel mundial y también una de las más queridas a nivel nacional, pues su carisma y talento, la han hecho destacar mucho más durante los últimos meses.

La ‘Bichota’ paisa que ha llegado hasta los escenarios más importantes, anunció por medio de su cuenta de Instagram en la que tiene más de 54 millones de seguidores, que sería la hora de despedirse de su cabello azul, y explicó las razones por las que tomaría esta decisión.

Karol G le dice adiós a su cabello

Durante la noche de este domingo, por medio de sus historias de Instagram, la cantante oficializó que cierra una etapa más de su vida, por medio del cambio de color de su cabello, pues, no solo se trata de un cambio de look estético, sino también la culminación de un ciclo de éxitos, primeras veces y mucho trabajo, como lo dice ella misma en sus publicaciones.

Así fue como lo anunció ‘La Bichota’: “¡Hola!, no sé por donde empezar... pero lo que voy a decir, va a salir de lo más profundo de mi corazón. Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo”.

Un tour por algunos de los destinos más maravillosos y soñados de la cantante, fueron los testigos del ciclo que está cerrando. Santorini, en Grecia, Dubai, en Emiratos Árabes y finalmente, Kenia, en África, fueron los países que ‘La Bichota’ decidió visitar junto a sus amigos más cercanos, quienes fueron testigos de la agradable experiencia que pasó Karol G para decirles adiós a su pelo azul.

“Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada, me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, ¡NOS DESPEDIMOS POR TODO LO ALTO!”

El color de cabello que fue el protagonista, incluso en su versión Barbie ‘Bichota’, es una de las características físicas más relevantes de la cantante, pero, fueron los viajes los que le darían el adiós a su pelo azul.

“Con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, del álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras sold out, de mis primeros estadios, de cancioncitas pa’ mi desahogo, de canciones porque sí, de qué trabajadera... De tomarme las 200 copas con mis amigos hasta sentirme tan libre como en Provenza y sí... de mi pelo azul.”

Después del sentido mensaje, Karol G hizo un resumen de los lugares que visitó, donde se vio feliz y dichosa por viajar junto a sus personas más allegadas, he incluso lloró cuando, por primera vez, pudo visitar África, y se sentó a ver el atardecer escuchando la canción de la película de ‘El Rey León’.

“No saben lo que soñaba ver un atardecer en África con esta canción de fondo, aún no encuentro las palabras para describir este momento”, puso Karol G en sus historias.

En Kenia, su último destino en medio de estas vacaciones, disfrutaron al ritmo del vallenato y de la cumbia con algunos de los responsables del tour por África, nativos de la región.

Finalmente, ‘La Bichota’ se despidió de este destino, con un emotivo mensaje para todos sus seguidores:

“Desde los 14 años me llamé ‘Karol G’ y empecé a trabajar y después de mucho tiempo ‘Carolina’ se reconectó otra vez con ella misma, con el mundo, con ustedes... Como siempre les digo, un día también fui yo la que vio esos videos y logros de otras personas que me motivaban un montón y hoy me siento muy feliz de poder celebrar los míos, así que hágale pues, momento de ir por los tuyos”.