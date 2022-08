Video: ¡Lele Pons y Guaynaa se casan! Así fue la propuesta durante el Tomorrowland

La relación entre Guaynaa y Lele Pons, que se hizo oficial en 2020, fue protagonista durante la noche de cierre del Tomorrowland, pues Guaynaa le propuso matrimonio a Lele Pons frente a todos los asistentes del evento. Foto: Instagram

Las sorpresas fueron las protagonistas en el desarrollo del Tomorrowland 2022, el evento que reúne los artistas internacionales de la música electrónica y de otros géneros, en un solo espacio, y que trae a millones de fanáticos de la música y de los festivales, hasta Bélgica.

Pues, precisamente, este evento, fue el protagonista de este fin de semana, pues su cierre lo fue todo para varios artistas musicales y del medio digital, quiénes brillaron más que nunca.

Karol G, reconocida cantante colombiana que estuvo de gira en los últimos meses por toda Latinoamérica y que le llevó varias sorpresas a sus fanáticos, también resaltó en el desarrollo del Tomorrowland 2022, pues junto a uno de los dj’s más importantes del mundo, dj Tiesto, se presentó frente a más de 300.000 personas.

Lele Pons y su propuesta de matrimonio

Pero, además de la colombiana que hizo su aparición dentro del evento, también hubo un momento romántico que llenó de alegría a más de un espectador y que dejó sin palabras a la venezolana Lele Pons.

Esta celebridad de internet, cantante, modelo, humorista, presentadora y youtuber, que nació en Venezuela, pero que fue criada en Estados Unidos, recibió una propuesta de matrimonio por parte de su actual novio, el cantante Guaynaa.

La relación de Lele Pons y Guaynaa

El cantante y la celebridad de internet, oficializaron su relación en el 2020, por medio de una foto en sus cuentas de Instagram, pero desde hacía un año atrás, ya algunos internautas sospechaban sobre su relación.

En una entrevista con el medio People en Español, Guaynaa y Lele Pons, dieron detalles sobre ese momento y contaron que se conocieron en una sesión de fotos de la sobrina de Chayanne en 2019, y fue desde ahí que se empezó a gestar esta relación.

Según cuenta Lele Pons, en entrevista con el canal Chente Ydrach Clips, la venezolana contó que se obsesionó con tratar de atraer a Guaynaa y volverlo su pareja.

“No quiero saber si tiene novia o no, no me interesa, lo voy a hacer. Llamo a Sebastián Yatra y digo: ‘Sebastián, yo quiero que hagas fiestas en tu casa privadas y lo invites a él, porque yo sé que tú tienes chica ideal’ fue lo que dijo Pons durante la entrevista.

Además, reveló que uso la grabación del video musical de ‘Se Te Nota’, la canción que oficialmente lanzaron en 2020, como excusa para verse con él y poder compartir más tiempo juntos. Esto fue lo que dijo Lele, “entonces yo empecé a decirle, ‘ay Guaynaa, cuándo vamos a hacer ‘la canción’, pero él no quería hacer la canción, entonces lo empujé y le dije, que era ‘para nuestra carrera’.

Finalmente, en diciembre de ese mismo año, la influencer y cantante, oficializó su romance con Guaynaa, por medio de un post en Instagram, en el que agrega: ‘mío, es oficial.’

Sobre la pedida de mano de Guaynaa

Durante la noche del domingo, en medio del gran evento, el puertorriqueño Guaynaa le propuso matrimonio a Lele Pons.

Frente a la multitud de gente y preguntándole “Lele, ¿te quieres casa conmigo?” la venezolana respondió con nervios y mucha felicidad “Sí, claro que sí, sí” a la sorpresiva propuesta. El momento fue inmortalizado en un video que publicó Lele en sus redes sociales.

La celebración por el compromiso, la compartieron junto a Paris Hilton, Steve Aoki y los influencers Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.