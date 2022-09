Mara Cifuentes decide mostrarse al natural y afirma “no sentir miedo”

Mara Cifuentes se muestra al natural y afirma “no sentir miedo”. Foto: Instagram - Instagram

Mara Cifuentes es una modelo colombiana trans, que se hizo famosa luego de su exitosa aparición en el programa de Caracol Televisión “La Agencia”. Así también, se ha vuelto emblema actual de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Las redes sociales de Mara son fuente de inspiración para sus seguidores, pues usualmente utiliza sus publicaciones como medio de difusión de diversos mensajes reflexivos llenos de enseñanzas para los millones de seguidores que la siguen a través de Instagram, Facebook y Twitter.

Lea también: “No tuve una aventura”: Adam Levine niega infidelidad a su esposa Behati Prinsloo

Su última publicación quizá ha sido una de las que más ha generado sensación e impacto en las las personas, pues con unas imágenes de ella en ropa interior, decidió mostrar su cuerpo al natural, y enviar un mensaje lleno enseñanzas a sus familiares, amigos y fanáticos.

El post inicia hablando de la aceptación y el amor propio, afirmando que su decisión ha sido amarse tal cual es, lo cual, según ella, le costó lograr durante varios años. “Hoy decidí no sentir miedo. Tenía estas fotos donde me siento hermosa, donde después de muchos años logré acomodarme a mi realidad y transformarla y sentirme cómoda en mi piel. Y sí, sí soy una mujer hermosa, fuerte, que aprendió a levantarse cuando se cae. Pensar todo lo que he vivido con mi cuerpo, por todo lo que hemos pasado. Decidí no sentir miedo de mi cuerpo decido amarlo respetarlo y honrarlo!”.

La publicación es muy simbólica, pues hace unos meses la modelo había afirmado que se había sometido a una cirugía de cambio de sexo, sin embargo, con este post decidió enfrentar sus miedos y “volver a brillar más fuerte que nunca”.

El valor y la valentía de la modelo fue exaltada por muchos artistas colombianos e internacionales que mostraron su admiración y respeto, entre ellos, se destacó el mensaje de Angela Ponce, conocida por ser la primera Miss Universe España trans, quien le escribió “Pisando fuerte y dejando huella. Eres hermosa, eres valiente, eres ejemplo”.

Le puede interesar: “Las horas más oscuras de mi vida”: Shakira sobre su separación de Piqué

Así también, miles de seguidores exaltaron su belleza tanto externa como interna con mensajes como: “Todas deberíamos sentirnos igual de cómodas”, “eres inspiración”, y “hoy decidiste seguir siendo tan hermosa, inteligente y valiente como siempre”.