Kim Kardashian fue nombrada “hombre del año” por la revista GQ ¿por qué?

Según The New York Times, en julio de 2023 la empresa de Kardashian estaba evaluada por cuatro billones de dólares.

Antes de que enloquezca, al igual que todos los internautas que se enteraron de la noticia, es importante que sepa que se trata de la categoría “Magnate del Año”, que no discrimina sexo ni género, pues se trata de el o la empresaria que mejor desempeño tuvo durante el año. Además, no es la primera vez que se entrega este premio a una mujer, pues en el año 2022 la actriz Sidney Sweeney lo recibió por su rápido ascenso gracias a su participación en producciones como Euphoria y The White Lotus.

Entonces, si bien los premios dirigidos por la revista para hombres, GQ, llevan por nombre “Hombre del Año”, esta categoría es mixta y la afortunada en llevarse el galardón este año fue la empresaria y socialité Kim Kardashian, quien con su marca SKIMS ha batido sus propios récords.

Esta compañía de ropa interior es conocida en el hemisferio norte por diseñar y vender ropa exclusiva. Este año la marca dirigida por la Kardashian cerró un trato con la National Basketball Association (NBA) para que proporcionara sus productos a los jugadores de esta liga deportiva.

Para julio de este año la empresa ya estaba evaluada por cuatro billones de dólares, según informó el periódico The New York Times a mediados de este año. Desde 2019 la marca ha innovado con productos para el mercado femenino, incluyendo fajas y el más reciente lanzamiento que generó controversia: los sostenes con forma de pezón. Pero no fue hasta este año que se incluyó la línea masculina que su éxito se incrementó de forma exorbitante.

GQ habló con ella en honor a este fructífero año y tocó diversos temas personales, incluidos la relación con su papá y la exposición de su hija ante la prensa.

North West Kardashian

“Hay que ser sensible porque son solo niños y es difícil pasar por eso sin importar la edad. Hay que asegurarse de llegar solo a un nivel que ellos puedan entender. Está bien mostrar un lado vulnerable. Nunca vas al lado negativo”, declaró la empresaria en la entrevista, refiriéndose a la estabilidad de sus cuatro hijos. Y es que últimamente se han visto bastante expuestos, en especial North West, fruto del matrimonio que mantuvo con el rapero Kanye West.

A pesar de tener únicamente 10 años, la menor ha sido blanco de críticas por su más reciente entrevista con la revista inglesa i-D en la que, según lectores, la niña actúa como la fiel copia de su papá. Engreída y antipática. Además, hace poco protagonizó un momento vergonzoso, haciendo quedar mal a su madre, ya que después de que la productora del reality Keeping Up With The Kardashian le preguntara qué opinaba del trabajo de su madre, West respondió “¿en qué trabaja mi madre?”

Si alguien sabe algo sobre la exposición pública desde temprana edad es Kim Kardashian, quien desde su infancia ha sido expuesta a la prensa estadounidense por su ascendencia. Es importante recordar las palabras de ella y tener presente que si bien la niña puede llegar a tener graciosas o inesperadas reacciones, sigue siendo una niña que apenas está descubriendo el mundo.