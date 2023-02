Kristina Lilley publica video rapando su cabeza por su lucha contra el cáncer

Kristina Lilley compartió conmovedor video en el que se rapa la cabeza a causa de la perdida de cabello que ha tenido por los tratamientos en su lucha contra el cáncer. Foto: Archivo Particular

Kristina Lilley es una actriz colombo-estadounidense que se ha destacado en varios grandes papeles en la televisión colombiana. Uno de sus personajes más memorables ha sido el de Gabriela Acevedo en la telenovela “Pasión de Gavilanes”, donde compartió el protagonismo junto a Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown.

Además, ha dado vida a otros personajes como Alba Sinisterra en “¿Quién mató a Patricia Soler?”, María Eugenia Domínguez en “La ley del corazón” y Marina de Luque en “El general Naranjo”.

La actriz ha compartido desde 2010 con sus seguidores el camino que ha vivido en la lucha contra el cáncer, pues en ese mismo año fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino, por lo que se sometió a varios tratamientos que la ayudaron a combatir la enfermedad.

Algunos meses después, Lilley confirmó que había sido diagnosticada nuevamente con cáncer, pero en esta ocasión ubicado en el seno. Tuvo que someterse a una cirugía, en la que le extirparon el tumor y pasó por varias sesiones de quimioterapia.

Kristina Lilley comparte video rapando su cabeza

Por medio de redes sociales, Kristina Lilley ha compartido con sus seguidores momento a momento su camino en el tratamiento contra el cáncer, del cual fue diagnosticada nuevamente en el pasado mes de diciembre.

La actriz se ha mostrado optimista y resiliente ante la adversidad, dedicando videos con mensajes de motivación y superación a través de Instagram, red social en la que también compartió cómo fue el momento en el que decidió raparse la cabeza por la perdida de cabello que ha tenido a causa de la quimioterapia.

En el video, se muestra a Lilley utilizando un tapabocas y una toalla al rededor de su cuello mientras su yerno pasa la máquina de afeitar por su cabeza. “Un día difícil... Gracias a Dios fue en familia. ¡Mi yerno me pasó la máquina! Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente... valentía... Thank you Zach!!!!”, escribió la actriz.

La publicación, que fue compartida este jueves, cuenta con más de 44 mil likes y ha sido comentado por varios seguidores y compañeros de Kristina, como Maleja Restrepo, Luciano D’Alessandro, Paola Rey, Natasha Klauss y Lorena Meritano, demostrando su apoyo y cariño incondicional.