Esta propuesta escénica del Colectivo Mukashi Mukashi bajo la dirección de Fabiana Medina es el resultado de una Beca de Creación del Ministerio de Cultura de Colombia en coproducción con el Teatro Mayor. El montaje se exhibirá en el Teatro Estudio Quinta Porra (Bogotá) los días 19, 22 y 23 de diciembre.

La figura de la pintura colombiana Emma Reyes (1919 aprox.-2003) está llena de encanto y misterio, tanto en su obra como en su historia. En ambas encontramos que el absurdo, la tragicomedia y la observación meticulosa de los detalles aparentemente más nimios de la cotidianidad son utilizados como base para el proceso creativo. (Le puede interesar: ExpoSampués, la primera exposición artesanal de Sucre)

No podía ser entonces, sino de una forma igualmente extraordinaria, que la actriz y directora de la obra, Fabiana Medina, se encontró con Emma Reyes: en un avión de camino a Francia justo antes de despegar, en uno de esos momentos en los que el espacio no es espacio y el tiempo no es tiempo.

Medina descubrió, al ojear la revista de su asiento, una reseña en francés -la aerolínea en la que estaba volando era francesa, no colombiana- del libro Memorias por correspondencia de Emma Reyes. El libro consta de 23 cartas que la artista le envió a su entrañable amigo, el historiador Germán Arciniegas, en las que narra apartes de su fantástica infancia. (Le recomendamos: Prográmese para los conciertos de la Filarmónica de Bogotá en CityU Market)

Publicado póstumamente en 2012, el libro gozó de una importante acogida e incluso fue declarado libro del año en Colombia. Sin embargo, su publicación estuvo lejos de hacer honor al trabajo pictórico de Emma Reyes como tal, así como a su larga trayectoria y su importancia histórica en las artes plásticas colombianas. ¿Por qué?

Alguna vez Emma Reyes mencionó que su vida era la mayor enemiga de su obra. Entonces ¿Cómo reconciliarlas?; ¿Cómo lograr que ambas coexistan y se nutran mutuamente sin que ninguna pierda validez ante la otra?

Estas son las premisas de Fabiana Medina y de su obra EresMyEma. La propuesta escénica parte de un trabajo colectivo e interdisciplinar en el que personas de diferentes contextos artísticos ofrecieron su punto de vista personal y estético, para construir una obra en la que se privilegian la evocación de momentos, la plasticidad, la musicalidad y la gestualidad, más que la representación y la narración cronológica. (Lea también: ¿Quién es Kendrick Sampson, el actor que fue víctima de abuso policial en Cartagena?)

La obra no cuenta con un texto (guión) predeterminado, sino que se fue trabajando mediante una dinámica de discusión, propuestas, encuentros y experimentación, guiados por una estructura que la directora creó a partir de una evocación de imágenes, tanto de la obra como de la vida de la artista, siempre atenta a la acción de tejer una con otra.

La obra entonces, es una sinergia en la que se pueden entrever, incluso, las vivencias y experiencias personales de los miembros del colectivo.

¿Cómo reconciliar la vida y la pintura de Emma Reyes?, pues haciendo un cuadro viviente, siempre cambiante y en movimiento, con anacronismos y encuentros imposibles, multiplicidad de imágenes que se entretejen simultáneamente y la plasticidad, la línea y el color de la artista, apropiada y llevada al espacio por los integrantes del proyecto: una utopía, un delirio emocionante, una obra integral.

Ficha técnica de “EresMyEma”

Dirección general: Fabiana Medina

En escena: Kimberly Vargas, Nelson Camayo, Valentina Castillo, Andrés Medina, Laura Urrego, Jorge Iván Rico, Pablo Arias, Pierre-Yves Le Louarn y Fabiana Medina.

Música original en vivo: Uva Lunera

Arte: Pierre-Yves Le Louarn con la colaboración de Angélica Rodríguez.

Video: Emanuel Rojas.

Talleristas: Katherin Castillo y Camilo Martínez.

Funciones presenciales en 2020 con reserva a colectivomukashimukashi@gmail.com

Teatro Estudio Quinta Porra, en la Calle 11 No.2-78: diciembre 19 a las 5:00 p.m; y diciembre 22 y 23 a las 5pm. Cupos limitados.

Funciones presenciales en 2021: Teatro Mayor, 5 y 6 de marzo a las 8:00 p.m.