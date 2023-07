Laura Barjum de ‘MasterChef’ anuncia que se va del país: estas son las razones

Laura Bajum estuvo participando en la temporada más reciente de "Masterchef Celebrity" junto con su actual pareja Diego Saenz. Foto: Cortesía RCN - Cortesía RCN

La actriz y modelo Laura Barjum, conocida por ganar el Concurso Nacional de Belleza de Colombia y ser “primera finalista” de Miss Universo, anunció recientemente que se irá de Colombia tras una oportunidad que se abrió en el extranjero para estudiar actuación.

Ya anteriormente lo había revelado en una entrevista para Lo Sé Todo, sin embargo, lo confirmó este jueves con un video en su cuenta de Instagram donde además contó, a grandes rasgos, cómo ha sido su relación con la actuación desde que llegó a vivir a la ciudad de Bogotá.

La actriz, que recientemente estuvo en Masterchef con su pareja Diego Saenz, con quien seguirá la relación a distancia, no dijo el nombre del lugar donde se instruirá, aunque aseguró que vivirá Los Ángeles, desde donde seguirá haciendo contenido, que ellas misma llamó “Lau in L.A.”

Laura Barjum y la actuación

“Hace once años llegué a Bogotá a estudiar arte dramático en una escuela de formación actoral. No estudié más nada, aposté todas las cartas ahí. Cuando salí de la escuela rápidamente firmé con una manager super importante en Colombia e inmediatamente me salió un personaje en una novela” inició la historia la caleña.

Esa producción fue la novela “La Cacica”, que trasmitió el Canal Caracol, historia que se centraba en la vida de Consuelo Araújo Noguera, una de las creadores del Festival Vallenato. Barjom hizo su primer papel importante ahí como “La Chechi”, aunque ya había tenido apariciones en las producciones como “Tu Voz Estéreo” y “Bloque de Búsqueda”.

“Yo dije que esto es fácil, que esto va a ir fluyendo y todo iba a salir bien. La verdad no fue así. Duré un año haciendo casting, después de que me independicé de mis papás, y en ninguno quedaba. Siento que toqué todas esas puertas pero ninguna de esas debía abrirse”, agregó la exreina.

Para esa misma época estaba participando en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, que ganó y le dio paso al concurso mundial, en el que estuvo cerca de quedarse con la corona. “Después del reinado se abrieron oportunidades increíbles como presentadora como creadora de contenido, pero mi amor doloroso y tormentosa siempre ha sido la actuación”.

Finalmente, la creadora de contenido cerró la historia diciendo que “Seguí formándome pero a veces me frustraba y luego lo retomaba. Mi propósito desde el año nuevo del 2023 era con la actuación. Desde principio de año empecé a visionar una escuela a la que siempre había querido ir. Esta escuela es tan prestigiosa que tuve que presentarme varias veces y pasar varios filtros y pasé”.

