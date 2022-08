Marbelle y su nuevo ‘retoque’ en el rostro, ¿cuántas cirugías tiene?

La famosa cantante Marbelle pasó nuevamente por un procedimiento estético en el que se retocó los labios y se definió las cejas, así se ve ahora. Foto: Juan Carlos Mazo - Juan Carlos Mazo

La famosa artista colombiana de la tecnocarrilera, pasó nuevamente por algunos procedimientos estéticos que le hicieron destacar, aún más, sus labios y sus cejas.

A través de sus historias de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores, dio a conocer cómo fue su proceso y los profesionales que estuvieron a cargo de los ‘retoques’ que se hizo en los últimos días.

Esto fue lo que dijo Marbelle en el video: “Bueno amores, ustedes saben que yo siempre les recomiendo las cosas que a mí me gustan y que me funcionan, me ven un poquito inflamadita porque eso es precisamente lo que les voy a hablar, me hice mi retoque de micropigmentación en mis labios y me retoqué mis cejas, que ya estaban hace rato para retoque... Aproveché y miren esta punta tan divina como me quedo mi nariz”.

¿Cuántas cirugías tiene Marbelle?

Además de los retoques que se hizo recientemente, Marbelle ha tenido más procedimiento estético a lo largo de su vida, y así lo aclaró, en el programa “The Suso’s Show”, en el año 2020, que ella nunca había escondido ninguna de sus cirugías.

“Bueno, realmente, yo nunca he negado ninguna de mis cirugías, yo creo que como a mí nadie me las paga, yo creo que tengo el derecho... Lo que sí sucedió es que, no es por echarle la culpa, pero si fue culpa un poco de mi madre en ese momento cuando yo salí con “Collar de Perlas” yo tenía 16 años y empecé a sufrir, en ese momento no había redes, pero, el bullying era peor porque era por los mismos medios comunicación y la siguiente nota era decir que tú estabas obesa”.

Debido a la presión que generaron muchos medios en ese momento, la cantante decidió hacerse su primera liposucción a los 18 años, igual que su aumento del busto.

“Yo no quería, pero mi mamá quería que me pusiera... bueno, terminé poniéndome unas cosotas así, y entre eso y mis 21 años, que fue antes de casarme, me hice dos lipos, y realmente de ahí en adelante la gente me ha inventado más de las que tengo”.

A pesar de que los rumores sobre su cirugía de nariz, de pómulos y hasta de barbilla, Marbelle confirmó que no era cierto, pero que cree que esta perfilación de su rostro se debió a un bypass gástrico al que se sometió en 2017, que la hizo adelgazar.

¿Cuántos hijos tiene Marbelle?

Recordemos que además de sus cirugías, la cantante colombiana, Maureen Belky Ramírez Cardona, como es su nombre real, tiene dos hijas, Rafaella Chávez, quien también es cantante y Angie Cardona.