“Me parece tenaz”: Pipe Calderón sobre la muerte de su exprometida Carolina Vidal

Pipe Calderón y Carolina Vidal sostuvieron su relación durante la cuarentena del año 2020. Foto: Instagram

Hace algunas horas se conoció la noticia del fallecimiento de Carolina Vidal, la joven que fue exprometida del famoso cantante Pipe Calderón, quien desde hace varios años es representante del género urbano en Colombia.

La noticia, que tomó por sorpresa a su familia, amigos, seguidores e incluso, al mismo Pipe Calderón, se confirmó este martes. De acuerdo con los detalles que se han conocido sobre el hecho, la joven falleció mientras estaba en Milán, Italia.

Aunque no hay mayores detalles sobre su muerte, lo que se sabe es que por medio de sus redes sociales, que ya fueron cerradas, la exprometida del cantante paisa, habría publicado un mensaje de despedida que dejó sorprendidos a sus seguidores.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Carolina Vidal?

De acuerdo con lo que reveló el programa Lo Sé Todo, la joven se encontraba de viaje en Milán, Italia, cuando falleció y después de dejar el mensaje de despedida que publicó en sus redes sociales, presuntamente tomó varios medicamentos para dormir que finalmente ocasionaron su muerte.

“Adiós desde el honor, adiós desde el recuerdo y desde el amor. Siempre desde el amor”, fue lo que puso Carolina Vidal en sus redes sociales, antes fallecer.

El programa, también contó que, según las fuentes cercanas a la familia, la mamá de Carolina estaría al frente de la situación y todo el proceso de reconocimiento del cuerpo, que, según afirmó Lo Sé Todo, se habría realizado por medio de una videollamada.

¿Qué dijo Pipe Calderón sobre la noticia?

En sus historias de Instagram, red social donde tiene más de 500 mil seguidores, hace pocas horas se pronunció por primera vez después de enterarse de la muerte de su exnovia, noticia que, según él mismo, no la podía creer.

“La verdad no sabía si hacer esta historia, lamento hacer este tipo de historias, sobre todo cuando es de un ser querido que se va y pues, como una persona tan joven como Carolina, mi ex. Me dieron la noticia que se murió, así que, pues, obviamente yo no lo podía creer todavía, llamé a la mamá y me dice que sí, que se murió, que estaba en Italia. La verdad no quise preguntar muchos detalles por respeto”, contó Pipe Calderón.

Su pronunciamiento, que se dio tiempo después de que el rumor sobre su muerte se empezara a difundir en los medios nacionales, no había sido con anterioridad debido a la sorpresiva noticia. “No había hablado aquí la verdad porque me parece tenaz, yo creo que nadie está preparado para ese tipo de cosas, así que le pido muchísimo respeto por la familia de Carolina. Le deseo mucha paz, que Dios la tenga en su gloria y a la familia mucha fortaleza”, finalizó Pipe Calderón.

¿Cuánto duró su relación?

Carolina Vidal y Pipe Calderón mantuvieron una relación de noviazgo por 10 meses aproximadamente durante el año 2020, y tiempo después se conoció que se habían comprometido oficialmente.

¿Por qué terminaron Carolina Vidal y Pipe Calderón?

Las razones de su ruptura, de acuerdo con lo que contó Pipe Calderón en una entrevista para el canal de YouTube de Laura Acuña, fueron debido a que su amor se consagró, de cierta manera, durante la cuarentena y después de salir de esta etapa, se dieron cuenta de que habían cambiado las cosas entre ellos.

“Yo tuve una relación muy bonita, pero como fue en la cuarentena no fue una relación normal, o sea, fueron encerrados literal, terminamos viviendo juntos, pues, por la cuarentena. Entonces sí, convivimos prácticamente durante un año, cuando empezaron a abrirse nuevamente las cosas, empezamos a salir y pues no sé, como que ahí ya no fluyó tanto la relación”, contó el artista.