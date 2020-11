En pódcast: En esta meditación aprenderá a trabajar desde su camino espiritual para encontrar el equilibrio emocional, dejando a un lado rencores, los deseos de venganza y aquellas emociones negativas, producto de una situación hiriente.

El perdón es una de las acciones que más trabajo les cuesta a los seres humanos. Está estrechamente relacionado con la rabia, el enojo, y las heridas emocionales producidas por otros, que dejan como resultado: el rencor, la venganza e incluso el odio. Está práctica, compleja e “imposible” para algunas personas, es uno de los retos interiores y conscientes más difíciles de sobrellevar para los individuos, no solo porque afectan su relación con algunos pares, sino porque pueden desprender patrones de conducta como la infelicidad, la depresión, y el estancamiento. (Le puede interesar: Meditación guiada para cerrar ciclos)

Cuando se toma la decisión de perdonar entran en juego varios factores: una transformación energética que permite liberarse de esta carga emocional, desarrollo de sentimientos de paz y de armonía, y una liberación de incertidumbre que permite entrar en estados de retrospección, donde el individuo empieza a hacerse más consiente de las situaciones y encuentra poco a poco soluciones prácticas que se convierten en un soporte de vida mucho más sensato, directo y menos “tóxico”. (No deje leer: Meditación guiada para soltar la ira)

Escuche meditación guiada para aprender a perdonar

En este nuevo episodio de Shala trabajaremos desde su camino espiritual para encontrar el equilibrio emocional, dejando a un lado sentimientos negativos que le pueden ocasionar retrocesos emocionales, cuestionamientos frecuentes, dolor, y ansiedad por no saber qué va a pasar en el futuro, con una persona o una situación en particular. (Continúe leyendo: Meditación guiada para calmar la ansiedad)

Cada vez que sienta que su corazón está generando sentimientos negativos, recuerde entrar en contacto con su ser consciente, y repetir este mantra sanador: “Yo me perdono por todo. Perdono a todos por todo. Perdono a mi vida por todo. Perdono a mi miedo por todo. Perdono a mi juicio por todo. Perdono a quiénes me juzgaron. Perdono a quiénes me temieron. Me perdono por el amor que aún no me he dado a mí mismo. Me amo. Soy libre. Soy libre para ser plenamente yo”, ¡Namasté! (Siga leyendo: Guía para aprender a meditar)