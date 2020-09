En pódcast: En esta meditación aprenderá a dar el primer paso para soltar todo aquello que no lo deja evolucionar: cargas emocionales, laborales, familiares e incluso la relación que llevas con usted mismo. Ábrase a este nuevo comienzo.

Los ciclos hacen referencia a todos los procesos de vida que atraviesan los seres humanos con un inicio, un desarrollo y un fin. Pueden ser de carácter emocional, laboral, o familiar y tienen una conexión directa con la relación interna que tiene cada individuo con él mismo. (También le puede interesar: Meditación guiada para reducir el estrés)

Hay que hacer énfasis en que hay que procesos de vida que no se cierran del todo, y que desencadenan patrones de conducta que terminan convirtiéndose en estancamiento, y agotamiento mental. Por ejemplo, en el caso de una pérdida o muerte, el duelo puede convertirse en un problema de ansiedad, depresión e incluso de insomnio, si no se trata con la seriedad que supone el tema. (No deje de leer: Meditación guiada para calmar la ansiedad)

La psicóloga y psicoanalista Fabiola Cuevas, afirma que “los ciclos no se cierran de manera absoluta, pues nos encontramos en un constante “ciclo de ciclos” interconectados entre sí. Gracias a esta relación entre ellos es que justo cuando uno termina, el otro inicia y gradualmente el siguiente”. El miedo de descubrir o enfrentarse a cosas nuevas despierta en los seres humanos una “negación” a explorar lo desconocido, es por esta razón que los comportamientos y reacciones se vuelven una costumbre, y no se contempla la posibilidad de descubrir o andar nuevos caminos. (Lea también: Meditación guiada para superar una ruptura amorosa)

Escuche meditación guiada para cerrar ciclos