¿Quién no ha empezado su día sin tener un objetivo definido?¿Cuántas veces por no planear y organizar actividades no se han conseguido las metas del día?¿Por qué para algunos la concentración no es una de sus aliadas en el entorno laboral? Estos y miles de interrogantes más podrían dar luces para identificar cuáles son los factores que no permiten tener productividad. Y es que todo esto se resume en un solo argumento: optimización de tiempos. Le puede interesar: Meditación guiada para dejar de procrastinar

Enfocarse en la calidad y no en la cantidad hace que la productividad se desarrolle de mejor forma, obteniendo resultados favorables y mayor rendimiento. No está de más aclarar que expertos en psicología han resaltado que los individuos pueden verse afectados por factores como la ansiedad, el nerviosismo, el estrés o la presión que se experimenta en el trabajo, desarrollando bajos índices de productividad, esto también muy ligado al desarrollo posterior de patrones como la pereza, el bajo rendimiento e incluso la falta de ganas a la hora de ejecutar una tarea. Practique: Meditación guiada para liberar el estrés laboral

Escuche meditación guiada para la productividad

Sin embargo no todo es negativo, cuando se detectan este tipo de comportamientos, encontrar alternativas para contrarrestarlos es un buena opción. La meditación se convierte en ese ejercicio con el cual usted podrá trazarse objetivos y cumplirlos en tiempos establecidos, revisando de manera detallada sus hábitos y generando cambios conscientes que le van a permitir, desde la energía: enfocarse. Lea también: Meditación guiada para trabajar la paciencia

Es importante empezar el día conectándose con el cuerpo, este equilibrio y estado de relajación permiten ver con mayor claridad los desafíos del día. ¡Esta práctica, seguro lo favorecerá!

