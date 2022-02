Meditación guiada para superar experiencias de fracaso

“La salud emocional debe decretarse siempre desde lo positivo. Estos pensamientos permiten adquirir la aceptación de cosas que se convierten en enseñanza de vida”. Foto: Pexels

El fracaso es uno de los sentimientos que más afectan a los individuos. Es una sensación que se desarrolla cuando no se alcanza un objetivo o se experimenta alguna situación que se esperaba con muchas ansias, pero que no tuvo un resultado esperado. De ahí que se entienda como algo negativo que genera retrocesos y no permite ver hacía adelante de forma positiva. Sin embargo, es importante resaltar que los fracasos, se convierten en herramientas de superación (para algunos)y en ocasiones son la verdadera clave del éxito. También le puede interesar: Meditación guiada para calmar la ansiedad

La habilidad para sobreponerse a estas experiencias es encontrar en ellas una oportunidad, que permita encontrar otros caminos que conduzcan a lo que se quiere obtener, todo esto, basado en pensamientos positivos que van transformando los “errores” y empiezan a verse como un aprendizaje que va ligado a la consciencia del individuo y que impacta directamente las decisiones que toma en cualquier escenario donde se desenvuelva. Continúe leyendo: Meditación guiada para enfrentar el miedo

Hay que tener en cuenta que las personas que no logran salir de estos sentimientos de fracaso, pueden desarrollar conductas de derrota y frustración, factor que los hace perder la iniciativa, sentirse desilusionados e incluso caer en estados de depresión que les impide volver a intentar y quedarse atascados en la negación, tal como lo afirma Margarita Rodríguez, psicóloga de la Universidad de Murcia en España.

La meditación es una de las herramientas que sirven para contrarrestar este tipo de sentimiento. Si bien es cierto que esta práctica milenaria no es un tratamiento que haga parte de la psicología o de la medicina tradicional, si puede considerarse un ejercicio mental que puede trabajar el fracaso como un vehículo de sabiduría para afrontar el día a día, desarrollando pensamientos de superación y eliminando sentimientos negativos, por medio de la actividad consciente y su relación con el individuo.

En Shala, nuestro espacio de meditación, traemos esta alternativa para poner en práctica y darle manejo a este sentimiento:

