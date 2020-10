En pódcast: En esta meditación encontrará el camino para atraer la abundancia que quiere en su vida, no solo enfocando su energía en lo material, sino también incluyendo la riqueza espiritual, la plenitud total y la gratitud hacia el universo.

En algunos momentos de la vida, los seres humanos solemos preguntarnos por la fortuna que tienen otros (no solo material, sino espiritual y energética) para que todo les salga bien. Algunos con negocios prósperos, con un sinnúmero de oportunidades bajo la manga, y otros con unas vidas que podrían catalogarse “perfectas”. De ahí que surjan preguntas como: ¿por qué razón si se trabaja con constancia, no se obtienen los mismos resultados? ¿sí soy una persona disciplinada en mis actividades, por qué no salgo de la mala racha? Podría pensarse entonces en una respuesta rápida que se adapta al ya conocido y viejo adagio popular “algunos nacen con estrella y otros estrellados”. (No deje de leer: Meditación guiada para salir de la incertidumbre)

Esto no es tan cierto. No se trata de un golpe de suerte o fortuna, es más bien un tema que nace del interior, del ser consciente y que va atado a todos los pensamientos que tenemos los humanos, es decir, a aquellas cosas que decretamos de manera positiva o negativa y que inciden notoriamente en las decisiones y en la calidad de vida de cada persona. La práctica de la meditación es una de las herramientas más poderosas y sanadoras para eliminar, bloquear y liberar esas energías negativas que traban procesos de amor, felicidad, y abundancia, convirtiéndolas en oportunidades para atraer todo lo que se desea. (Le puede interesar: Meditación guiada para cerrar ciclos)

Escuche meditación guiada para atraer la abundancia

Hay que hacer claridad en que la abundancia no responde únicamente al deseo de cosas materiales, también hace referencia a la “riqueza de espíritu, de plenitud y a la gratitud hacia el universo”. La meditación guiada para atraer la abundancia puede volverse un hábito de vida que no requiere de mucho tiempo, pero sí de una lectura consciente de todos los miedos, incertidumbres, depresiones, e insatisfacciones emocionales, que llevadas al plano de la realidad dejan de ser obstáculos, y se convierten en escenarios positivos en donde se pueden decretar todos los anhelos y necesidades desde el pensamiento. (Lea también: Meditación guiada para salir de la depresión)