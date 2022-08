Mentira: Jennifer López y Ben Affleck no se separan, ¿qué pasó realmente?

Con apenas tres meses de matrimonio, la pareja integrada por Jennifer López y Ben Affleck tuvo que tomarse un tiempo de distanciamiento debido al flujo de compromisos y proyectos que manejan individualmente. A pesar de ello, demuestran que la distancia los hace más fuertes. Foto: Grosby Group

Una de las parejas más famosas de la farándula internacional, que pasó por su segundo matrimonio durante este 2022, sigue siendo dando de qué hablar en los últimos días, pues su amor, ha hecho que todos los medios estén al tanto de todo lo que pasa con su relación.

Jennifer López, de 53 años, y Ben Affleck, de 49, decidieron reencontrarse hace un par de meses después de acabar su relación en el 2004, donde, a pesar de que hubo propuesta de matrimonio y grandes expectativas sobre su futuro, la relación no prosperó.

Después de años, donde cada uno tuvo romances e hijos con diferentes personalidades de la farándula internacional, la cantante y el actor estadounidense, decidieron volverse a encontrar, y esta vez, con el compromiso más que asegurado.

¿Cómo fue el matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck?

Desde que, en julio de 2021, la pareja de actores hizo oficial su relación a través de Instagram, los medios y fans de los artistas siguieron con detalle lo que pasaba alrededor de su proceso como pareja, pero fue solo hasta abril de 2022 que se conoció sobre su compromiso oficial.

En julio de este mismo año, la pareja realizó una ceremonia íntima en Las Vegas, Estados Unidos, y días después se conoció que estuvieron de luna de miel en un tour por Europa.

La separación de JLo y Benn Affleck después de su matrimonio

Lo último que se supo sobre su relación fue que tuvieron que ‘separarse’ debido a temas laborales, pero, no se trata de la finalización de su relación, de hecho, se trata de un tiempo distanciados que los hace reforzar su amor, de acuerdo con las fuentes más cercanas a la pareja, que estuvieron en entrevista exclusiva con el medio Hollywood Life.

Este ‘consenso’ como lo menciona el medio norteamericano, se da después de que pasaran varios días juntos disfrutando de su luna de miel, pero que, después de acabar, debieron tomar la decisión de separarse por algunos días.

“De hecho, creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación donde ambos ganan”, afirmó la fuente oficial a Hollywood Life.

Con el fin de fortalecer lazos, por eso se dio la decisión de distanciarse físicamente por el flujo de compromisos que tiene la pareja y los proyectos en general que los hacen estar diferentes lugares del mundo.

Según cuenta la fuente cercana a ellos, JLo y Ben Affleck “siempre están hablando, enviando mensajes de texto, FaceTiming e incluso grabando cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan separados hace que volver a reunirse sea mucho mejor. A JLo le encanta el hecho de saber que su esposo estará allí para ella sin importar lo que pase”.

Tras conocerse que Affleck voló a Los Ángeles para las grabaciones de ‘Aquaman 2′, y que JLo decidió quedarse un poco más en Europa para disfrutar junto a sus hijos, la fuente cercana a ellos confirmó que conoces las dimensiones de su trabajo y el impacto que tiene para su relación.

“Entienden completamente que habrá momentos en los que no siempre podrán estar juntos. Es algo que ambos han reconocido y discutido extensamente a lo largo de su relación, por lo que no es nada nuevo. Claro, estar separados tan pronto después de su boda no es lo ideal. Pero saben que tienen toda la vida por delante y disfrutan cada minuto del viaje”, afirmó para Hollywood Life.