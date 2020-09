Desde Madrid, los actores le hablaron a Vea de sus locuras de pareja, cómo superan las crisis, lo bueno y lo malo del encierro que vivieron en México y porqué no planean tener hijos pronto.

El actor Michel Brown de Pasión de gavilanes es el protagonista de la nueva edición de la revista Vea. En portada, el argentino presenta a su verdadero amor, la también actriz Margarita Muñoz, y en sus páginas, la pareja cuenta la historia de sus ocho años de casados, porqué aún no tendrán hijos y cómo superaron la crisis y la ansiedad que vivieron en cuarentena. (Lea: Sebastián Yatra: Nueva portada de la revista Vea)

"No nos afecta tanto pertenecer al entretenimiento porque no vivimos mucho de este mundo de la televisión, los cócteles y los eventos. Tampoco somos una pareja que abra las puertas de su hogar ni de su intimidad, y creo que eso hace que nos mantengamos sólidos y firmes y que no estemos en boca de todos. Estaba claro que si queríamos preservar lo nuestro, teníamos que cuidarnos mucho”, dice la pareja.

A comienzos de septiembre llegaron a España. Él graba allí una serie y ella lo apoya. Esta situación resulta algo curiosa, sobre todo después de haber estado encerrados casi cinco meses, compartiendo a diario y sorteando dilemas.

"En pandemia pasamos por todos los estados. Momentos de mucha incertidumbre, de pánico, de no saber qué iba a pasar, pero luego llegó la tranquilidad, aprendimos a meditar. Cocinamos muchísimo y nos volvimos unos expertos en vino”, recuerda la artista, que también admite que existieron momentos complejos. (Lea también: Zharick León: la protagonista de la revista Vea)

Llegaron a la conclusión de que conforman un equipo sólido, que, si bien es cierto, tiene diferencias, también es similar en muchos aspectos. “De repente, somos distintos, yo soy muy sociable, y Marga, mucho más introspectiva, y le gusta mucho estar sola. Me enseñó que a veces los momentos de soledad son bien importantes”, describe el actor.