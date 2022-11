¿Qué le pasó a Arcángel? El tatuaje por el que fue anestesiado por ocho horas

El artista Arcángel se sometió a un procedimiento para hacerse un tatuaje en honor a su hermano, quien falleció hace un año. Foto: Redes sociales

El 21 de noviembre de 2021, Justin Santos, hermano del rapero estadounidense Arcángel, murió en un accidente de tráfico. En honor a él, Arcángel compartió el proceso para la creación del tatuaje, que duró dos días (cuatro horas de anestesia general cada día) y, además, fue acompañado de un cuarteto de cuerdas en medio del proceso.

También lea: Pirry está pidiéndole ayuda a sus seguidores: “La situación no está tan fácil”

El artista, de 34 años, compartió en sus redes sociales varias fotografías y videos sobre el proceso de creación de su tatuaje. El rapero también publicó una canción para rememorar a su hermano y para hacer frente a la disputa judicial en la que está sumergida la familia, debido al accidente de tráfico donde murió Justin. El tatuaje tuvo una duración de 8 horas, dividida en dos días (4 horas por día).

El artista utilizó anestesia general para sus sesiones de tatuaje, por lo que fue cuestionado en redes sociales. Expertos afirmaron que no es recomendable utilizar la anestesia afuera de un hospital, que suele ser un lugar seguro en donde están las máquinas necesarias para abordar una posible situación de emergencia. Especialistas comentaron en redes sociales que el hacerse un tatuaje no es un procedimiento médico, por lo que solo recomendaban el uso de anestesia general por parte de un experto, para no atentar contra la vida de las personas.

También lea: Video: Bad Bunny en Colombia salió de rumba, paseó por Medellín y besó a una fan

Reacciones al tatuaje de Arcángel

Ante las críticas, el artista realizó una publicación de Instagram en donde afirmó que “es mi vida, mi cuerpo y mi sufrimiento”.

“A todos los respeto, pero es mi vida, mi cuerpo y mi sufrimiento. Y más importante aún YO MEREZCO TODO LO QUE CON MI DINERO EL CUAL ME GANÉ CON EL SUDOR DE MI FRENTE PUEDA PAGAR”, así con mayúsculas respondió el artista estadounidense.

Sus comentarios fueron elogiados por varios de sus seguidores, quienes le dieron la razón al rapero. Además, la cantante Kany García manifestó su admiración por el cantante y por su acto de valentía: “te quiero Arcángel y admiro tu valentía, tu honestidad y sobre todo el hecho de que tomes tus decisiones con tu corazón siendo fiel al mismo. Que su vida y recuerdos siempre te acompañen”.

¿Qué pasó con el hermano de Arcángel?

Justin Santos, hermano del rapero y cantante de reguetón, falleció a los 26 años. Fue el 21 de noviembre de 2021, mientras Justin Santos conducía en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Una mujer, en estado de embriaguez, chocó con el auto del joven. La mujer, que fue identificada como Maria Narváez Torres, de 49 años, tenía un porcentaje de alcohol en su sangre de 0.29 %.

Este lunes 21 de noviembre, Arcángel estrenó la canción “JS4E”, para rememorar a su hermano. En menos de 15 horas, la canción ya acumula medio millón de visitas en Youtube.