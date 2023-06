Murió Carlos Villa, el violinista colombiano que tocó con The Beatles

El violinista Carlos Villa, quien asumió la dirección de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. Foto: Filarmónica de Bogotá

Uno de los grandes violinistas del país falleció este miércoles 7 de junio por causas que aún no se conocen. Exdirector de la Orquesta Filarmónica Juvenil, Carlos Villa es recordado por ser el único colombiano que tocó con la famosa banda británica, The Beatles.

Se graduó del Curtis Institute of Philadelphia, luego de que su padre fuera trasladado por trabajo a Estados Unidos. Viajó a Zürich, Suiza, para seguir perfeccionando su técnica con el célebre violinista Yehudi Menuhin, y a los 27 años fue designado concertino de la Nueva Filarmónica de Londres, es decir, solista de la sección de los violines primeros.

Después de años de llevar su arte, talento y enseñanza por todo el mundo, el maestro Villa regresó a Colombia, donde asumió la dirección de la Filarmónica Juvenil y en 2016 la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte le otorgó el Premio Vida y Obra. La Secretaría lamentó su fallecimiento por medio de un video sobre su vida y un pequeño mensaje en el que destacan su legado musical.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del maestro Carlos Villa, exdirector de la OFJ de Bogotá y en su momento el violinista más destacado del país.



Recordamos su historia y destacamos su legado musical y cultural. ¡Hasta siempre maestro! Q.E.P.D.🤍🎻https://t.co/bvnpYHGWP2 — Secretaría de Cultura de Bogotá (@CulturaenBta) June 7, 2023

El colombiano que tocó con The Beatles

En una entrevista con El Radar, de Blu Radio, realizada hace varios años, el músico confesó que había llegado a tocar en una de las bandas más populares de la historia por mera coincidencia, luego de que una amiga invitara a los miembros de la agrupación a su cumpleaños en Inglaterra.

Su amiga, Penélope Mortimer era del círculo de amigos de Paul McCartney y, al invitar a Villa a la fiesta, le comentó que si iba le tendría una sorpresa. “Yo me dije: ‘bueno, vamos’. Llegué a la fiesta, había gente muy interesante, y de pronto se presentan dos muchachos. De inmediato pensé: ’son The Beatles’. Eran Paul McCartney y George Harrison”, contó el músico en una entrevista con el periodista Gustavo Gómez.

A partir de ese momento tocó con ellos en varias ocasiones, pero nunca fue parte del grupo de manera continua. “Yo no era parte de un grupo permanente, llamaban personajes y casualmente toqué con uno de esos cuartetos y el día antes de un concierto al violinista principal le dio apendicitis, así llegué yo y por eso fui varias veces de gira con ellos”, aseguró Villa en la entrevista con El Radar.

Mientras vivió el Londres y trabajó en la Orquesta Filarmónica de la ciudad, Villa grabó la mayoría de sus trabajos en los estudios de Abbey Road, lugar donde The Beatles grabó casi toda su discografía. Según le contó el violinista a Gómez, en una entrevista realizada hace varios años, cuando grababa para The Beatles solía hacerlo en la madrugada y el pago era excesivamente generoso.

“Recibimos, cada músico, doscientas cincuenta o trescientas libras esterlinas, que en ese momento era mucho, mucho dinero. Para darle una referencia, le cuento que vivía en un apartamento bastante grande, cómodo, que incluso tenía calefacción central -un lujo para los ingleses-, y pagaba cincuenta libras mensuales de arriendo. Esa sola grabación me aseguró un techo por medio año”, confesó Villa.

La última vez que el colombiano estuvo con The Beatles, trabajando en un estudio, fue durante las sesiones de grabación del álbum Abbey Road, disco que, según la entrevista, ya no conserva, pues lo perdió luego de tantos años y mudanzas. Hoy, el talento de este reconocido violinista colombiano no solo está en su obra, los jóvenes a quienes dirigió o en su familia, sino que también está inmortalizado en la canción A Day in the Life, que grabó junto a The Beatles.