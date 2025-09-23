No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Murió Claudia Cardinale, “una de las más grandes actrices de todos los tiempos”

La muerte de la actriz Claudia Cardinale este martes a los 87 años deja al cine sin “una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos”, en palabras del ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, quien la recordó como “la personificación de una gracia completamente italiana”.

Agencia EFE
23 de septiembre de 2025 - 11:06 p. m.
La actriz en mayo del 2027 en el Festival de cannes de ese año.
Foto: EFE - IAN LANGSDON
“Con la muerte de Claudia Cardinale, desaparece una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos. La personificación de una gracia completamente italiana y de una belleza especial que, a lo largo de su larga carrera, participó en más de 150 películas, algunas de las cuales son consideradas hitos del cine de autor”, escribió Giuli en su cuenta de X.

El ministro lamentó la muerte de la actriz, que fue “conocida en todo el mundo” y “supo inspirar con su extraordinario talento a los principales directores del siglo XX”.

Claudia Cardinale fue musa de directores como Luchino Visconti o Federico Fellini y apareció en títulos emblemáticos como ‘8½’ (‘Fellini, ocho y medio’), ‘Il Gattopardo’ (‘El gatopardo’), ‘Rocco e i suoi fratelli’ (‘Rocco y sus hermanos’) o ‘C’era una volta il West’ (‘Hasta que llegó su hora’ en España y ‘Érase una vez en el Oeste’ en Latinoamérica).

También participó en producciones de Hollywood como ‘The Pink Panther’ (‘La pantera rosa’), de 1963.

Claudia Cardinale, una leyenda en el cine europeo

Cardinale, que nació en el territorio del actual Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa, murió en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau.

En esa localidad al sur de París residía y su deceso fue confirmado por su agente, Laurent Savry, a la agencia AFP, según citaron medios como el diario Le Monde o la cadena pública Franceinfo.

Por Agencia EFE

