Murió influencer que enfermó y quedó en coma en su boda. Tenía 26 años ¿qué pasó?

El 13 de septiembre debía ser el día más feliz para Adna Rovcanin-Omerbegovic, la influencer y enfermera del sureste europeo, que había había alcanzado popularidad en las redes sociales, pues ese día contraería matrimonio.

La joven de 26 años en efecto, llegó al altar y se casó, según el periódico bosnio Dnevni Avaz, en el Hotel Hollywood de Ilidža, una ciudad de Bosnia y Herzegovina.

Sin embargo, pocos minutos después de la ceremonia y en medio de la celebración comenzó a sentirse mal y así se lo expresó a sus invitados. De esta manera, Adna aplazó la luna de miel y terminó siendo trasladada de urgencia a la clínica esa misma noche.

Adna Rovcanin-Omerbegovic entró en coma tras su boda

La recién casada entró en coma, sin que los médicos pudieran diagnosticar con exactitud qué tenía. Dos días después de estar en ese estado, se reportó la muerte de la influencer bosnia.

En la información, reproducida por la revista People, reportan que se trataba de una empresaria, dueña de un exitoso salón de belleza que se convirtió en un ícono para muchas mujeres de la ciudad bosnia interesadas en ese mundo.

Adna Rovcanin-Omerbegovic a la izquierda en una de sus publciaciones y a la derecha, el día de su boda Fotografía por: Instagram

Además de compartir secretos relacionados con la belleza, Adna usaba las redes sociales para compartir su vida privada, por lo que su boda se había convertido en tema digital.

El 16 de septiembre la influencer, a quien le sobreviven su esposo, cuatro hermanas, su madre y su padre, decenas de los invitados a su boda, quienes celebraron tres días antes con ella el matrimonio, la despidieron en el cementerio de la ciudad de Bara.

“A Adna siempre le encantó ayudar a los demás, por lo que pasó su vida laboral en el Centro de Salud de Old City, trabajando como enfermera, mientras que el maquillaje era su segundo amor, un pasatiempo que le funcionaba”, relató una de sus amigas en el funeral, según publicó People.

De momento, se ignora con exactitud la causa de su muerte y los familiares aguardan el resultado de la autopsia.

