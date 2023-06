La actriz Natalia Durán dice que superó el cáncer de tiroides que padecía

La actriz Natalia Durán había sido diagnosticada con cáncer de tiroides en marzo de 2021. Foto: Instagram

La actriz Natalia Durán reveló a través de sus redes sociales y en una entrevista para la la Revista Vea, que ya no padece cáncer de tiroides, enfermedad que le había sido diagnosticada en marzo de 2021. A la colombiana también le habían encontrado otra condición conocida como síndrome de Asia, que causa una reacción autoinmune o inflamatoria debido a una sustancia extraña al organismo.

La actriz estuvo alrededor de dos años en tratamientos, cirugías y terapias para tratar sus problemas de salud. Incluso fue sometida a tres cirugías y estuvo en yodoterapia, un tratamiento para reducir o acabar con las células en la glándula de la tiroides. Según asegura la misma actriz, la enfermedad hizo que cambiara su modo de vida.

La actriz se enteró de que tenía la enfermedad cuando tuvo que ser hospitalizada y los médicos notaron que sus niveles de hemoglobina estaban muy bajos. Tras su diagnóstico de cáncer y síndrome de Asia, a la intérprete le tuvieron que retirar sus prótesis de senos, ya que generaban una respuesta autoinmune.

Natalia Durán superó el cáncer

“Fue hace unos meses con el último examen, fue muy lindo. Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada… me siguen quedando pendientes algunos análisis”, le dijo la actriz a la Revista Vea. Durán agregó que a los procedimientos quirúrgicos le sumó tratamientos con medicinas alternativas.

“Yo me sentía muy bien hace mucho tiempo. El estilo de vida que tengo y el que ahora enseño a otras personas para poder sanarse. (Enseñar) como la sanación no está en cosas costosas, más en la química y en la biología del cuerpo y todo a través de la nutrición y los alimentos”, defiende la actriz sobre el cuidado de la salud.

¿Qué es el síndrome de Asia que enfrentó Natalia Durán?

El síndrome de Asia, por sus siglas en inglés ‘Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants’, que quiere decir Síndrome autoinmune inducido por adyuvantes. De acuerdo a la Sociedad Argentina de Mastología (SAM), se trata de una reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a una sustancia extraña en el organismo.

De acuerdo a la SAM, “No existe ningún trabajo con evidencia científica suficiente para relacionar las enfermedades reumáticas o autoinmunes, directamente con la silicona”, pero la condición si se ha visto como una de las razones para remover las prótesis de senos.

Entre los síntomas mayores y menores del síndrome se encuentran:

Exposición a un estímulo externo antes de la aparición de los síntomas clínicos

Dolor, debilidad o inflamación muscular

Dolor o inflamación articular

Fatiga crónica, alteraciones del sueño

Pérdida de memoria, deterioro cognitivo

Fiebre

Boca seca

Mejora después de la remoción del agente iniciador

Aparición de anticuerpos dirigidos contra el agente sospechado

Otras manifestaciones clínicas como colon irritable

Aparición de enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, o esclerosis sistémica

Durán, que hizo su debut televisivo en la producción ‘Padres e hijos’, se hizo más conocida por sus participaciones en las series de televisión ‘A corazón abierto’ y ‘La maldición del paraíso’. La actriz también ha incursionado en el cine con las películas ‘De Rolling por Colombia’ de Harold Trompetero y ‘Una selfie con Timochenko’. La intérprete también protagonizó el video de la canción ‘La Camisa Negra’ de Juanes.