Natalia Scalia: la fuerza femenina detrás de Star+

¿Cómo se complementan Disney+ y Star+?

Disney+ llegó al mercado para satisfacer las necesidades de un público familiar e infantil con marcas que son altamente reconocidas como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars... y que representa una base sólida para lo que les ofrecemos a nuestros suscriptores. Star+ viene a complementar eso con un foco muy fuerte en el público adulto, aparte del contenido de entretenimiento general. Sabíamos que este producto necesitaba una personalidad propia y una diferenciación clara para este segmento adulto, que se relaciona con el deporte de la mano de ESPN, es la primera plataforma que tiene este complemento.

(Le recomendamos: Nia Sierra, renaciendo como artista)

¿Considera que uno de los mayores atractivos que tienen ambas plataformas es que los suscriptores pueden tenerlas juntas?

Pienso que no hay compañías que combinen dos servicios en uno, nosotros lo hacemos por el valor individual que tiene cada una de estas experiencias, y también nos hemos enfocado en facilitar ese acceso. Una de las cosas que van a ocurrir con el lanzamiento de esta plataforma no es solamente este combo como un plan unificado, sino también las credenciales de acceso, porque el usuario y la contraseña que se van a usar son los mismos para ambos servicios.

¿Cómo fue el proceso de selección del contenido que forma parte de Star+?

Nosotros estamos enfocados desde hace mucho tiempo en lo que es el contenido de Latinoamérica y la producción local. En el caso de Star+, este es un pilar importantísimo, el mundo del streaming hoy tiene un espectador del otro lado que tiene la expectativa de recibir contenido global relevante, y nosotros para eso estamos haciendo un esfuerzo grande a la hora de entender un robusto catálogo de producciones locales, más de 66 fueron anunciadas para su lanzamiento entre el 21 y 22 de septiembre. El 31 de agosto se lanzó la tercera temporada de Impuros, una serie brasileña; a mediados de septiembre vamos a estrenar No fue mi culpa, un contenido que toca el tema de la violencia de género y es muy relevante para nuestra región, entre otras producciones locales que serán parte de la plataforma.

(Lea también: Orlando Navas, cocinando platos y producciones)

¿Cómo es el proceso de suscripción?

La plataforma tiene características de distribución muy similares a las que ofrece Disney+, como la contratación directa a través de la página web, donde los interesados podrán contratar el plan mensual o anual y al mismo tiempo tenemos un abanico amplio en cuanto a los distribuidores en diferentes mercados de la región en múltiples categorías... operadores de televisión, telefónicas... estaremos ampliando esto permanentemente, porque para nosotros es clave satisfacer a nuestros suscriptores, teniendo en cuenta nuestros desafíos importantes en materia de métodos de pago, accesibilidad, y seguimos trabajando permanentemente en dar varias opciones a nuestro consumidor.

¿Qué diferencias destaca de Star+ en comparación con otras plataformas?

En Latinoamérica el escenario del streaming crece todos los días, estamos en un momento de diversificación de oferta, por eso siempre digo que el espacio que vamos a ocupar en los hogares de nuestros consumidores tiene que ser claro, porque hay muchas opciones, y eso es algo que vamos a seguir viendo en los próximos meses. Imagino que luego habrá una consolidación de referentes en el streaming, y lo que buscamos es estar consolidados. Además de las producciones locales y el deporte, hay mucha novedad de contenidos originales globales de los que no hemos hablado todavía, hay propuestas icónicas que nos representan, como The Walking Dead, This Is Us, y todo lo que conocíamos de Fox, que ahora es de Star+.

(Además: Koldo Miranda, un apasionado de la gastronomía)