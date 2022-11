“No es una vida de narco”: WestCol, novio de Aida Merlano, sobre ser influenciador

WestCol se dedica al 'streaming' desde hace varios años y hoy cuenta con más de 900 mil seguidores en Twitch. Foto: Instagram

WestCol, es un reconocido ‘streamer’ de Medellín que se ha consagrado como uno de los más seguidos en Colombia gracias a su fama en la plataforma de Twitch, donde hace en vivos hablando sobre su vida personal y mostrando su destreza en los juegos de video.

Aunque su fama y reconocimiento se dio a partir de su carrera en las plataformas digitales, el ‘streamer’ hace varias semanas saltó en el mundo del entretenimiento nacional gracias a que se confirmó su relación con la modelo y también influenciadora, Aida Victoria Merlano.

Los videos donde oficializaron su relación fueron unos de los más vistos y a partir de allí, las dudas sobre cómo inició su relación salieron a la luz, sobre todo por la aparente diferencia económica que hay entre estas dos personalidades.

¿Cuánto gana WestCol?

Aida Victoria Merlano y WestCol generar ingresos por medio de las redes sociales y de las plataformas de internet y así como otros influenciadores han dado a conocer los ingresos que tienen mensualmente, el ‘streamer’ paisa mostró cuál era la suma que recogía por medio de Twitch.

Durante una de sus sesiones en vivo, WestCol le dijo a Aida Victoria que había recibido una gran cantidad de dinero,”amor, ¿viste lo que hice hoy?… Me gané 20.000 dólares. Ah, no, 30.000″, le dijo el paisa a la barranquillera.

La suma, que con el precio del dólar con base en la TRM de hoy, representa más de 140 millones de pesos en un día. El valor, que por supuesto impactó a muchos, luego fue objeto de críticas, ya que se presumía que WestCol tenía negocios ilícitos y que, por eso, recibía tanto dinero.

¿Qué dijo WestCol sobre sus ingresos?

Recientemente, el influenciador respondió las preguntas de sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram, donde contó que desde hace más de siete años está en el mundo digital y es el trabajo que le ha traído todos los frutos económicos que tiene en la actualidad.

“Ey no, nada que ver, imagínense que ya me están diciendo que yo lavo plata. Parce, nada que ver. Mucha gente diciendo ‘ey, es que WestCol salió de la nada’ y no parce, yo llevo haciendo ‘stream’ muchos años, puede que ahorita, sí, mucha gente me esté conociendo gracias a TikTok, pero llevamos muchos años, antes de que existiera TikTok”, contó.

WestCol, además, aclaró que lo que muchos llaman una “vida de narco”, en realidad no lo es, “no es una vida de narco, lo que pasa es que trabajo desde hace muchos años, desde que tenía 16 años”.

Y aprovechó para hablar sobre las personas que no comparten su contenido. Afirmó que los haters son parte esencial de la fama y el éxito de muchos y que, en muchos casos, estas personas que se dedican a enviar mensajes de odio por medio de las redes sociales, son las que más producen dinero para los influenciadores. “Yo siento que los haters son muy necesarios, es más, son necesarios para alcanzar el éxito”, finalizó.

¿Cuántos años tiene WestCol?

El influenciador paisa tiene 21 años y cuenta con más de 900 mil seguidores en la plataforma de Twitch, y debido a su edad ha recibido muchas críticas por parte de otras personas quienes no creen en su éxito.