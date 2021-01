“No me di cuenta”: Vicente Fernández sobre video donde toca los senos de una fan

En entrevista con su exnuera, Mara Patricia Castañeda, el artista reconoció que hizo mal, pero asegura que fue sin intención. Se disculpó, cantó y lloró.

En el rancho Los 3 Potrillos, Vicente Fernández ha logrado concentrar en un mismo espacio la música y el trabajo con los caballos, dos de sus más grandes pasiones. Desde la carretera que conduce de Guadalajara a Chapala, en Jalisco (México), se alcanza a ver un inmenso techo que contrasta con el terreno más bien desértico de la región. (Lea también: Efraín Ruales, actor y presentador, fue asesinado en Guayaquil, Ecuador)

Debajo de esa cubierta, Fernández ha sido anfitrión de las figuras más importantes de la música latina. Hace unos años Shakira pisó la tarima de La Arena VFG, nombre apropiado dadas las características topográficas de la zona, y consiguió llenar los cupos asignados tanto para espectadores como para automóviles, ya que el escenario tiene su propio parqueadero y un puente vehicular que facilita la entrada al complejo musical.

A pocos kilómetros de ahí, porque sus mismos vecinos se atreven a decir que la propiedad de Vicente Fernández supera las 400 hectáreas y que se extiende más allá de lo que el ojo humano alcanza a ver en el horizonte, están las caballerizas, los espacios acondicionados para la preparación de los equinos, para la exhibición de sus más vistosos ejemplares y para la venta de potrillos que han hecho famoso su criadero. (Le recomendamos: Estrella surcoreana Song Yoo-jung fue encontrada muerta a sus 26 años)

Este mismo espacio ha sido el lugar de polémica por las imágenes que se han hecho virales en las que Fernández tocaba los senos de una fanática, mientras se tomaban una foto.

En una entrevista realizada por la comunicadora Mara Patricia Castañeda, exnuera del artista, y divulgada este lunes, Vicente Fernández da su versión de los hechos sin negar que sí hubo un contacto indebido de su parte a esta mujer que lo visitó, como hacen cientos de turistas cada día en el rancho Los Tres Potrillos. (Además: Plan de bancarrota de Harvey Weinstein, aprobado con fondo para víctimas de acoso sexual)

“Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano primero en el estómago, subí la mano y cuando la subo tomaron la foto, pero nunca lo hice así, con intención. No, no, no, si algo tengo es respeto por el público, pero sí quiero pedir una gran disculpa a todos los medios que me han tratado muy bien en toda mi carrera y reconozco que hice mal o no sé si fue bromeando, no sé, no me acuerdo, era muchísima gente y como digo, le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera hecho con toda intención no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas, yo ni me acuerdo cómo pasó”, manifiesta Fernández.

Durante la entrevista, que tiene una duración de más de 45 minutos, Mara Patricia Castañeda cuestionó la razón por la que la víctima dio a conocer el video en una plataforma como TikTok y, además, le preguntó al artista si había ofrecido dinero por el silencio de la ofendida. (Le puede interesar: Maluma niega que él o su familia estén ligados al narcotráfico)

“Ni lo hago porque eso sería reconocer que lo hice con morbo y no fue así. Yo doy la disculpa, pero que me demanden, yo meto también abogados, cómo te diría, y para las otras dos que dicen que salieron ni sé cómo eran, eran segundos que pasaban para la foto, desde ese día que salió eso yo no he vuelto a ver la televisión más que películas”, aseguró.

Después, Vicente Fernández dijo: “Siempre ha sido mi mayor regalo que el público me quiere tanto, yo sé que el público me conoce y lo que ven en TV me extraña mucho, me lastima. No me molesta porque yo nunca di lugar a chismes, no fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron. Lo que pasó fue un accidente”.

El intérprete, uno de los más importantes de la ranchera, enfatizó en que no era fácil hablar del tema, porque ni se acordaba de las personas que ahora lo señalaron de esta manera. Al momento en el que Mara Patricia Castañeda, quien se separó de Vicente Fernández JR en 2015, le preguntó por el mensaje para su público, él simplemente cantó: “Los sigo queriendo, los sigo extrañando” y en ese momento rompió en llanto.