“No nos quería dejar cantar”: discusión entre Ryan Castro y Nodal en concierto

El artista mexicano Christian Nodal lanza su primer trabajo de estudio con Sony Music, su nueva casa disquera. Foto: Cortesía

Este fin de semana se llevó a cabo en Montería un concierto en el que se presentaron el cantautor de música regional mexicana Christian Nodal, y el cantante de reguetón Ryan Castro.

El evento dio mucho de qué hablar entre los espectadores, más allá del show que ambos artistas ofrecieron, pues el paisa durante su presentación, envío fuertes críticas a Nodal por una supuesta mala actitud.

Lea también: Andy Fletcher: Depeche Mode anuncia cuál fue la causa de su muerte

En varios videos que se viralizaron en redes sociales, se puede ver que cuando Ryan Castro ofrecía su show, se tomó algunos minutos para manifestar su malestar con Christian Nodal. “Hay un artista que vino a cantar acá que es de México, y él nos criticó, habló mal de nosotros, de nuestro país (...) supuestamente es el artista principal de acá, y vino a mandar”.

Además, aseguró que el mexicano trató de impedir su presentación, “no nos quería ni dejar cantar, ni dejar poner las pantallas, no nos quería dejar poner el sonido.” Y finalizó su critica diciendo, “Pero el artista principal de acá es el artista de Colombia que soy yo”.

No obstante, la polémica no terminó ahí. Pues a través de una publicación en Instagram, Ryan Castro continuó con la crítica, y explicó las razones por las que se molestó con el artista durante el concierto de Montería. “Yo respeto su rider técnico y respeto sus fans, pero las cosas se pueden hablar no hay necesidad de meter malas intenciones, y eso fue lo que me molestó.”

Le puede interesar: Confirmado: Johnny Depp no volverá a “Piratas del Caribe” como Jack Sparrow

“El evento lo cerré yo, para lo que creen que yo lo telonie, el cantó primero que yo porque a su equipo le dio miedo que si yo cantaba primero, el público se fuera”.

Frente a esta situación, Christian Nodal no se ha pronunciado hasta el momento.

J Balvin, Christian Nodal, y su concierto cancelado en Medellín

Christian Nodal no recibió críticas solo por parte de Ryan Castro y su equipo de trabajo, también desde asistentes al concierto, a quienes les disgustó algunas actitudes que tomó el artista, incluyendo lo que para muchos fue una nueva indirecta para J Balvin. Recordemos que hace unas semanas, Nodal y Balvin protagonizaron una discusión en la que, según lo manifestado por ambos artistas, las diferencias habían quedado atrás, y ahora su relación estaba en buenos términos.

Lea también: Margarita Rosa de Francisco cuenta las razones por las que no vive en Colombia

Sin embargo, el discurso que Christian Nodal ofreció durante su concierto no evidenció lo anterior, pues al igual que Ryan Castro, el mexicano tomó unos minutos de su presentación para hablar de algunas inconformidades. “Yo estoy feo y todo lo que ustedes quieran, pero soy un ser humano (...) todos somos bellos a nuestra manera y nunca dejen que se burlen de ustedes, saben, eso no es correcto en ningún lugar del mundo”. Y continuó “entonces yo no quiero que ningún pendejo que se viste bonito se venga a burlar de mí”. Y concluyó diciendo que él si cantaba, y no necesitaba arreglas o auto tune para sobar bien. Palabras que hicieron referencia J Balvin.

Además, Nodal habló de la cancelación del concierto en Medellín el pasado 27 de marzo. Según el interprete de “Adiós amor”, él se hizo responsable de todos los daños ocasionados por la no realización de su presentación.

Además: Karol G, sus novios y sus historias de amor: Anuel AA, Bull Nene y Dj Chez Tom

“Yo quiero hablar con mi Colombia, no sé si saben, pero yo pagué todos los daños, cuando aventaron botellas y dañaron todos los aparatos, yo los pagué, los daños, y hubo gente que gracias a Dios no se murió, pero salió lastimada en Medellín, y yo pagué los daños del hospital”.

Además, dijo: “Me dijeron como: Christian si quieres venir a cantar a Medellín, tienes que venir a dar cobijas a la gente. Chinguen a su madre culeros, yo no les debo nada, a mí público se lo debo, a mis fans.”

Más allá de las críticas a Balvin, el público se mostró molestó por el gran tiempo que Christian Nodal empleó para lanzar diferentes críticas, y no para cantar sus éxitos y ofrecer un show alegre a sus fanáticos. Incluso, durante las palabras, se escuchan chiflidos por parte de los espectadores.