“No quiero morir en la miseria”, Alfredo Gutiérrez sobre su situación económica

Alfredo Gutiérrez ha hecho más de 500 producciones musicales en Colombia.

El reconocido cantante, compositor, arreglista y acordeonero de música tropical colombiana habló sobre el impacto que ha tenido en su vida, el no estar recibiendo regalías sobre el uso de sus canciones y cómo esto estaría impactando su economía.

Alfredo Gutiérrez habló para el programa “Buen Día Colombia” del Canal RCN, y contó que a sus 82 años no está recibiendo dinero por la reproducción de sus composiciones y arreglos musicales.

De igual forma, contó que tampoco ha visto ganancias por la reproducción de su música en las plataformas digitales. Esto fue lo que dijo el compositor colombiano sobre su preocupación por la estabilidad económica de su familia.

¿Qué fue lo que dijo Alfredo Gutiérrez?

El rebelde del acordeón, como es conocido por su particular forma de tocar el instrumento con los pies, afirmó: “No quiero morir en la miseria como han muerto la mayoría de los grandes artistas que ha dado Colombia porque las disqueras se quedan con el patrimonio de uno”.

Además, contó que actualmente su sustento económico depende de los conciertos y shows que haga en las ciudades, pero que, desde el inicio de su carrera, no ha recibido nada de dinero que provenga como ganancia de sus canciones.

“Yo debiera estar viviendo de eso. En México los compositores viven de las regalías de sus canciones. Ahora, yo que soy intérprete y arreglista, nunca he vivido de eso. Desde 1961 grabo discos y nunca he recibido nada. Si no tengo conciertos, no tengo comida para la familia ni tengo los sustentos para vivir”, afirmó.

De acuerdo con Alfredo Gutiérrez, las disqueras se aprovecharon de su talento en su momento, ya que los contratos que generó el músico colombiano en su momento, no incluían las regalías de sus canciones y de su trabajo.

“Yo era un muchacho analfabeta, como la mayoría de juglares, y se valieron de eso para hacerme firmar esos contratos, robando del don que Dios me dio para defenderme en la vida, para levantar a mi familia”, añadió.

Su hija, Norys Gutiérrez, dijo que se percataron de esta situación durante el pico más alto de la pandemia del Covid-19. “Cuando viene la pandemia nos damos cuenta de que no podemos salir a la calle a trabajar y ahí es cuando vemos las grandes falencias que hay en el tema de los contratos con los artistas”, reveló Norys.

La hija y mánager de Alfredo Gutiérrez denuncia, además, que “personajes como mi padre y como muchísimos más, no se les está siendo pagado lo que ellos deben ganar”. El intérprete y compositor de “Festival de Guararé” afirma que “por la música que circula en redes sociales, si algo he recibido yo alguna vez 100 o 200 pesos”.

Finalmente, Norys Gutiérrez le contó al programa televisivo que el valor por las regalías trimestrales no superan los 150.000 pesos. “Yo he compuesto más de 500 canciones para Colombia y el mundo, con éxitos tan grandes, yo debería estar viviendo de eso”, dice Alfredo Gutiérrez.

El cantante y acordeonero en su cuenta de Instagram tiene más de 75 mil seguidores y en TikTok, más de 21 mil.